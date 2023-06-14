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Başakşehir'de İETT otobüsü 7 metre yükseklikten alt yola düştü: 1 yaralı

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Başakşehir'de İETT otobüsü 7 metre yükseklikten alt yola düştü: 1 yaralı
Başakşehir'de İETT otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritteki bariyerleri kırıp 7 metre yükseklikten alt yola düştü. Otobüsün boş olması olası bir facianın önüne geçerken otobüs sürücüsü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 20:30'da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Mevlüt Kınay yönetimindeki körüklü otobüs, Fenertepe İETT peronlarından boş halde çıktı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde hareket halinde gitmekte olan otobüs sürücüsü Kınay, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce ters şeride geçti, ardından bariyerlere çarparak 7 metre aşağıda yer alan yan yola düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olayın gerçekleştiği yere sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yollandı. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla otobüsten ihraç edilen Mevlüt Uysal ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otobüsün düştüğü yan yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kaza konusu ile ilgili konuşan vatandaş Mustafa Arslantürk, "Ben evimde otururken eşim bir patlama sesi duyduğunu söyledi. Dışarı baktığımda aracın kaza yapmış olduğu gördüm. Otobüs karşı yoldan ters istikamete ve ardından demirleri parçalayarak uçurumdan aşağı düştü. Ben de koşarak buraya geldim. Ben gelene kadar polis ekipleri aranmıştı. İtfaiye ekipleri gelmişti. Şoförün durumu ağırmış ve hastaneye kaldırmışlar. İETT otobüsleri yolcular varken de aynı hızla hareket ediyorlar. İBB bu şikayetleri dikkate almıyor" dedi.

Mert Yıldırım - Hasan Tik - Batuhan Toprak
 

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