Başkan Ahmet Aras’tan Hasan Özcan Yaşamevi’ne Yeni Yıl Ziyareti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

2025’i uğurlayıp 2026’yı karşılamaya hazırlandığımız bugünlerde Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hasan Özcan Yaşamevi ve Ortaköy Huzurevi’ndeki vatandaşları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Ziyaret sırasında, açılışı yeni yapılan Hasan Özcan Yaşamevinde kalan vatandaşların istek ve talepleri dinlendi; huzurevi sakinleriyle keyifli vakit geçirildi.

Menteşe Belediye Tiyatrosu ile düzenlenen etkinlikte yaşamevi sakinleri tiyatro oyunu gerçekleştirdi. Tiyatroda yeteneklerini sergileyen sakinler keyifli ve eğlenceli anlar yaşarken, Başkan Aras’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Başkan Aras ziyaretin anlamına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bazen en güzel hediye hatırlanmak ve sevdiklerimizin yanında olmaktır. Yeni yıla girerken yaşamevinde kalan koca çınarlarımızı ziyaret edip ellerini öpmek, yanlarında olmak istedik. Açılışını yeni yaptığımız, onların yaşamını güzelleştirmek ve kolaylaştırmak için dizayn ettiğimiz Hasan Özcan Yaşamevi’mizde kalan, gözlerinin içi gülen vatandaşlarımızla bir araya gelmek bizleri de çok mutlu etti. Keyifli sohbetleri için hepsine tek tek teşekkür ediyor, her zaman her şartta yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Muğla’mızda 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya, hizmetlerimizle onları kucaklamaya yeni yılda da devam edeceğiz. 2026 yılının dünyaya ve ülkemize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum."

Aras, acısıyla tatlısıyla uğurlanan 2025’in ardından 2026 yılının sevginin, mutluluğun ve barışın yılı olmasını dileyerek tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.

