Başvuru tarihini kaçıran yandı! O belediye sadece KPSS 55 puanla çok sayıda memur alacak

Adana Karaisalı Belediyesi, iki farklı alanda personel alımı yapmayı planlıyor. Yapılan açıklamada, Ön Lisans mezunu ve 55 KKPSS Puanıyla memur alınacağı bildirildi.

Başvuru tarihini kaçıran yandı! O belediye sadece KPSS 55 puanla çok sayıda memur alacak
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Adana'da faaliyet gösteren Karaisalı Belediyesi, açığı kapatmak için çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapmayı planlıyor. Bu bağlamda B sınıfı ehliyete sahip kadın ve erkek tekniker ve sosyal hizmet uzmanları istihdam edilecek. Başvuru şartları ve atama detayları şöyle;

Başvuru Şartlarıyla Kontenjan Detayı:

- Türk vatandaşı olunması,

- Kamu haklarından mahrum olunmaması,

- Askerlik hizmeti ile ilgili olarak erkek adayların askerlikle ilgilenmiyor olması, askerlik yaşının altında olması ya da askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış veya tecil edilmiş veya yedekte yerleşmiş olması gerekmektedir.

- Çalışmaya devam etmesine engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamalıdır.

- Açık pozisyonlara ilişkin diğer başvuru koşullarını sağlamak.

Özel Başvuru Şartları:

a) Askerlik hizmeti ile ilgili olarak erkek adayın askerlik ile ilgisi bulunmaması, askerlik yaşının altında olması veya askerlik çağında ise muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış olması; Tecilli veya askerlik hizmetine yerleştirilmiş olması gerekmektedir.

b) Çalışmanıza devam etmenize engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığınız veya bedensel engeliniz olmamalıdır.

c) İlan edilen pozisyonlara ilişkin diğer başvuru koşullarını karşılamak.

Başvuru ne zaman yapılacak?

Yerel yönetim pozisyonları için adayların başvuruları Ocak ayında başlayacak. Bu nedenle başvuru yalnızca şahsen yapılabilecektir.

Son başvuru tarihi: 29-30 Ocak 2023

Başvuru Adresi: Karaisalı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne (Karapınar Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 Karaisalı/Adana)

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