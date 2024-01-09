Başvurular için son 3 gün! EGM 19 ilde memur alımı yapacak: KPSS şartına dikkat

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 19 ilde hizmetli pozisyonunda 38 memur alımı gerçekleştirecek ve başvurular 12 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu İlan sayfasında duyurulan alımların genel şartları ve başvuru aşamaları belirtilmiştir. İşte detaylar...





EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 38 MEMUR ALIMI YAPACAK!

Başvuru yapacak adayların belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar arasında, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında görevli kadrolu ve sözleşmeli personel yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına kadrolu statüde personel alımı yapılacağı ifade edilmektedir. Adayların 2022 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.





Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, memur alımları için adaylardan aranan özel şartlar detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Bu şartlar arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan kriterleri karşılamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarının olumlu olması, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık kriterlerini taşımak ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olmak yer almaktadır.

İlk olarak, adayların Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) bendine uygun niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. Bu, genel olarak devlet memurlarından beklenen genel nitelikleri içermektedir. Adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinde olumlu sonuçlar alması, güvenilir ve sicili temiz bireyler olmalarını gerektirir. Bu, Emniyet Teşkilatı içinde görev alacak bireylerden beklenen bir özelliktir.

Sağlık şartları açısından, adayların Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen kriterlere uygun olmaları gerekmektedir. Bu, fiziksel ve sağlık açısından belirlenen standartları karşılamayı içerir. Sağlık şartları, adayların hem kendi sağlıkları hem de mesleki görevleri için gerekli olan fiziksel uygunlukları üzerinde durur.

Son olarak, adayların Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınav, adayların mesleki bilgi, yetenek ve uygunluklarını değerlendirmek amacıyla düzenlenir. Sınav, adayların teorik bilgilerini pratiğe dökme becerilerini ölçer ve başarılı olabilmek için gerekli olan yeterlilikleri değerlendirir.

Özetle, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen özel şartlar, adaylardan genel devlet memuru niteliklerine sahip olmalarının yanı sıra güvenlik, sağlık ve mesleki yeterliliklerini de karşılamalarını talep etmektedir. Bu şartlar, Emniyet Teşkilatı'nın etkinliği ve güvenilirliği açısından önem arz etmektedir.

Özetle, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen özel şartlar, adaylardan genel devlet memuru niteliklerine sahip olmalarının yanı sıra güvenlik, sağlık ve mesleki yeterliliklerini de karşılamalarını talep etmektedir. Bu şartlar, Emniyet Teşkilatı'nın etkinliği ve güvenilirliği açısından önem arz etmektedir.

Sınav komisyonunun, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahip olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, sınavda başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan, atanacakları birimde Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında görevli kadrolu ve sözleşmeli personel yönetmeliğine göre en az 3 yıl çalışma şartı aranmaktadır.

Başvuruların 12 Ocak 2024 tarihine kadar yapılabileceği belirtilmiş, adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecekleri ifade edilmiştir. Atama onayları hariç yapılacak duyuruların Emniyet Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacağı vurgulanmıştır. Adaylara yazılı tebligat gönderilmeyeceği, dolayısıyla duyuruları takip etmeleri önemle belirtilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan duyuruya göre, hizmetli pozisyonu için 19 ilde toplamda 38 memur alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlar için adaylarda aranan genel ve özel şartlar belirlenmiştir.

Adaylardan aranan genel şartlar arasında, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında görevli kadrolu ve sözleşmeli personel yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına kadrolu statüde personel alımı yapılacağı belirtilmiştir. Ayrıca, adayların 2022 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

Özel şartlar kapsamında ise hizmetli pozisyonu için adaylardan herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmaları ve 02.01.2023 tarihi itibariyle 25 yaşını tamamlamış, 40 yaşını tamamlamamış olmaları istenmektedir.

Alım yapılacak iller ve kontenjan sayıları şu şekildedir: Adana (1), Ağrı (1), Ankara (11), Antalya (2), Artvin (1), Batman (1), Bilecik (1), Çanakkale (2), Edirne (1), Hakkari (2), İstanbul (5), Kayseri (2), Malatya (2), Şırnak (1), Trabzon (1), Tunceli (1), Van (1), Yalova (1), Yozgat (1).

Başvurular, 2 Ocak-12 Ocak 2024 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresinden gerçekleştirilecek. Başvuru ayrıntılarına ulaşmak için adaylar, kılavuzdaki detaylara başvurabilirler. Bu süreçte adaylar, başvuru tarihleri, şartlar ve başvuru yerleri konusunda kılavuzdan bilgi alabilir ve gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayarak başvurularını gerçekleştirebilirler.

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