Başvuruların bitmesine son 1 hafta! Ocak’tan beri memurluk hayali kuranlar dikkat

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) tarafından son dakika bir duyuru yayımlandı. Memur alımına ilişkin -yapılan açıklamada yedek listesinin belirlendiği açıklandı. 2024 başında yapılan 75 Uzman Yardımcısı alımı için yedek adayların belirlenmesinin akabinde, atama işlemleri için son başvuru tarihi açıklandı. 2024 Ocak ayında gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçları ile alakalı açıklama, Şubat ayında SGK'nın resmi internet sitesinde ilan edilmişti. Sınavda başarılı olan adayların atama işlemleri tamamlanırken, yedek adaylar için de süreç başlatıldı.

SGK’DAN YEDEK ADAYLARA DUYURU

Açıklanan yedek adaylar, atamaya esas belgelerini 23 Ağustos 2024 Cuma günü saat 17:00'ye kadar SGK Personel Daire Başkanlığı'na posta yoluyla iletmeleri gerekliliği açıklanırken, özellikle de posta gönderimlerindeki gecikmelerden sebepli olarak dikkatli olunması gerekliliği bulunuyor. Belgelerin teslimi, Ziyabey Caddesi No:6 Balgat/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'nın 5. katındaki 542 numaralı odaya elden de teslim edilebileceği belirtilmiş bulunuyor.





ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER ŞUNLAR

Gerekli Belgeler

Yedek adayların teslim etmesi gereken belgeler ise şu şekilde açıklandı:

1. Atama Başvuru Formu Kimlik Fotokopisi

2. Yükseköğrenim diploması veya çıkış belgesinin onaylı örneği

3. Askerlik durum belgesi: Tecilli olanlar için tecilli belgeleri, terhis olanlar için sevk ve terhis tarihlerini gösteren detaylı askerlik terhis belgesi, muaf olanlar için ise muafiyet belgesi.

4. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

5. Mal Bildirim Belgesi : El yazısıyla eksiksiz doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde.

6. İki (2) adet vesikalık fotoğraf

7. SMS Talep Dilekçesi

23 Ağustos 2024 son başvuru tarihi olarak açıklanırken, SGK Personel Daire Başkanlığı’na yapılan başvurular neticelendiriliyor. SGK'ya atanmak isteyen ve memur olarak hayatını idame ettirmek isteyenler için yukarıda bahsi geçen tarihte bahsi geçen belgelerin iletilmesi gerekiyor.



