Batman'da 500 köy ve mezra yolu ulaşıma açıldı

Geçtiğimiz hafta başında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Batman'da yaklaşık 500 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kentteki kuvvetli kar, özellikle Kozluk ve Sason ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Karla mücadelede hummalı çalışma

Yetkililer, kırsal kesimdeki kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığını bildirdi. Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri aralıksız çalışma yürüttü.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı mezra yolları dışında tüm yerleşim yerlerine ulaşımın sağlandığı öğrenildi. Karla mücadele ekiplerinin, kapalı bulunan az sayıdaki mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

BATMAN’DA KARLA MÜCADELE DAHİLİNDE 500 KÖY VE MEZRA YOLU ULAŞIMA AÇILDI