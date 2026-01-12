Batman'da 500 Köy ve Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı

Batman'da yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan yaklaşık 500 köy ve mezra yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız çalışmasıyla yeniden açıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:07
Geçtiğimiz hafta başında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Batman'da yaklaşık 500 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kentteki kuvvetli kar, özellikle Kozluk ve Sason ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Karla mücadelede hummalı çalışma

Yetkililer, kırsal kesimdeki kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığını bildirdi. Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri aralıksız çalışma yürüttü.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı mezra yolları dışında tüm yerleşim yerlerine ulaşımın sağlandığı öğrenildi. Karla mücadele ekiplerinin, kapalı bulunan az sayıdaki mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

