Batman'da Çevik Kuvvet Polisinden Görme Engelli Vatandaşa Örnek Yardım

Batman'da çevik kuvvet polisinden örnek davranış

Kar sonrası kaygan zeminde görme engelli yaşlıya polis desteği

Batman’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yürümekte zorlanan görme engelli yaşlı bir vatandaşa çevik kuvvet polisi yardım etti.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru, vatandaşın düşmesini önlemek için koluna girerek onu güvenli bir şekilde yürüttü ve markete kadar eşlik etti.

Alışverişin ardından polis memuru, görme engelli vatandaşı belediye otobüsüne bindirerek yolculuğunu güvenli şekilde sürdürmesini sağladı.

Soğuk hava koşullarına rağmen dakikalarca vatandaşla ilgilenen polis memurunun bu duyarlı davranışı, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

