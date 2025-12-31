DOLAR
Batman'da Çevik Kuvvet Polisinden Görme Engelli Vatandaşa Örnek Yardım

Batman'da kar nedeniyle kaygan zeminde zorlanan görme engelli yaşlıya çevik kuvvet polisi markete kadar eşlik edip otobüse bindirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:54
Batman'da çevik kuvvet polisinden örnek davranış

Kar sonrası kaygan zeminde görme engelli yaşlıya polis desteği

Batman’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yürümekte zorlanan görme engelli yaşlı bir vatandaşa çevik kuvvet polisi yardım etti.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru, vatandaşın düşmesini önlemek için koluna girerek onu güvenli bir şekilde yürüttü ve markete kadar eşlik etti.

Alışverişin ardından polis memuru, görme engelli vatandaşı belediye otobüsüne bindirerek yolculuğunu güvenli şekilde sürdürmesini sağladı.

Soğuk hava koşullarına rağmen dakikalarca vatandaşla ilgilenen polis memurunun bu duyarlı davranışı, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

