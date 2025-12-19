Batman'da 'Elektronik Kafes' ile Yaban Domuzu Mücadelesi

Batman’da bir turizm acentesi tarafından geliştirilen ve yaban domuzlarına karşı kullanılan yüksek teknolojili elektronik kafes sistemi, Malabadi bölgesinde başarıyla devreye alındı.

Kurulum, Amaç ve İlk Değerlendirmeler

Proje kapsamında yerli imkanlarla üretilen elektronik devreli yaban domuzu kafesi Saman Yolu ile tarihi Malabadi Köprüsü arasındaki bölgeye kuruldu. Sistem, özellikle ekili arazilere zarar veren yaban domuzu popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyor.

Teknik ve güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanan sistem, sahip olduğu elektronik devreler sayesinde süreci daha verimli ve güvenli hale getiriyor. Kafesin kurulumunun ardından yapılan ilk saha gözlemleri ve teknik değerlendirmeler, uygulamanın amacına ulaştığını gösterdi.

Yetkililerin Değerlendirmesi

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kamu kurumlarımızla iş birliği içerisinde, yaban hayatının korunması ve tarımsal sürdürülebilirliğin sağlanması adına projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Elektronik kafes sistemimiz, çevreye zarar vermeden çözüm üreten modern bir yaklaşımın sonucudur" denildi.

Uzmanlar, projenin iki temel faydasına dikkat çekiyor: tarım alanlarının korunması ve yaban hayatının zarar görmeden yönetilmesi.

