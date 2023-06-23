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Bayram Tatilinde Kırıkkale'de Ulaşımda Yoğunluk Yaşanıyor

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Bayram Tatilinde Kırıkkale'de Ulaşımda Yoğunluk Yaşanıyor
Bayram tatili nedeniyle Kırıkkale-Ankara kara yolu trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Karayolları ekipleri, trafiğin aksamaması için bazı kavşakları geçici olarak kapattı. Jandarma ve polis trafik ekipleri de denetimlerini artırdı.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin yola çıkmasıyla 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, ulaşımda yaşanan yoğunluğun akşam saatlerinde ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

Karayolları ekipleri, trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı. Küçük çaplı hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle trafik akışının zaman zaman yavaşladığı Kırıkkale-Ankara kara yolunda, Ankara yönüne ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Tatilin başlamasıyla jandarma ve polis trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluk olmaması için denetimlerini artırdı. Jandarma ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında narkotik dedektör köpeği 'Alkış'ın da katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrollerini yapıyor.

Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları için uyarıyor.

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