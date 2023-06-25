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Bayram Tatilinde Trafik Yoğunluğu

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Bayram Tatilinde Trafik Yoğunluğu
Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerine geçirmek isteyen vatandaşlar yola koyuldu. Kocaeli'den geçmeyi başaran Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nu kullanıyor. Kocaeli'de bugün günün erken saatlerinde otoyol ve kara yolunda trafikte yoğunluk oluşmadı.

Bayram Tatilinde Trafik Yoğunluğu

Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerine geçirmek isteyen vatandaşlar yola koyuldu. İstanbul'dan Anadolu'ya doğru yola çıkan sürücüler, Kocaeli'den geçmeyi başaran Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nu kullanıyor. Kocaeli'de bugün günün erken saatlerinde otoyol ve kara yolunda trafikte yoğunluk oluşmadı. TEM Otoyolu Bekirdere Rampasında İzmit geçişinde ise trafiğin akıcı olduğu gözlendi. Karayolları, polis ve jandarma ekipleri de ulaşımın aksamaması için güzergahlarda denetimlerine devam etmekte.

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