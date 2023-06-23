Bayramda bu kurallara uymayan yandı! Tam 3 bin 36 TL cezası var

Kurban Bayramı gelmeden yasaklar gelmeye başladı! Yasaklara uymayanlara 3 bin 36 TL ceza kesilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAYRAM YASAKLARI GELİYOR

Kurban Bayramı için sayılı günler kala Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kurban kesim alanları ile ilgili yasakları yayınladı. Kurban kesimi yasak olan yerlerde kurban kesen vatandaşlara 3 bin 36 TL ceza kesilecek. Kurban kesim yerlerinde cadde, sokak, park kullanan ve kesim sonrasında kan, atık, iç organları bu alanda bırakan vatandaşlara para cezası verilecek.





Park, bahçe, cadde, sokak, bina önü, meydan gibi umuma açık ve kurban satışına uygun olmayan yerlerde satış yapıp kurban kesimi yapanlara Çevre Kanunu 20. madde kapsamında 3 bin 36 TL para cezası verilecek. Kurban kesim yerlerinde kurallara uymayan ve atıkları toprağa bırakan toplu kesimler için 293 bin 188 TL, konutlarda bu yasakların ihlal edilmesi halinde 7 bin 283 TL para cezası kesilecek. Kurban kesimleri sonrasında ortaya çıkan atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu siyah torbalara, torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde atılacak. Torbalar ağızları iyice kapatıldıktan sonra bayram süresince hizmet verecek ekiplere verilecek. Hayvan pazarları, geçici kurban satış ve kesim yerleri bayram bitene kadar 24 saat denetlenecek.