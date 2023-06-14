Bayramda il değiştirecek olanlara duyuruldu! Tren seferleri için flaş karar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaz tatili ve Kurban Bayramı öncesinde trenlerde yolcu taleplerini karşılamak için bir dizi önlem alındığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nün ilköğretim ve ortaöğretim okullarının yaz tatili ve Kurban Bayramı döneminde artacak olan yolcu talebini karşılamak için hızlı trenlere ek seferler koyacağını ve anahat ile bölgesel trenlere vagon ilave edeceğini belirtti.

Bu önlemlerle birlikte trenlerde 24 bin 472 kişilik kapasite artışı sağlanacak. Böylece yolcuların seyahatlerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirmesi hedefleniyor. Bayramda il değiştirecekler için tren seferlerinde kapasite artışı ve ek seferler planlandı, güvenli ve konforlu bir yolculuk sunulacak.



Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul ve Ankara-Sivas arasında toplamda 24 ek hızlı tren seferi düzenleneceği belirtiliyor. Bu seferlerle birlikte belirlenen tarihlerde toplamda 10 bin 152 kişilik ek kapasite sağlanması planlanıyor.

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kara yolları, demir yolları ve havalimanlarında yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak için önlemler aldıklarını vurguluyor. Bayram ve okulların tatile girmesi sebebiyle hızlı trenler, anahat ve bölgesel trenlerde toplamda 24 bin 472 kişilik kapasite artışına gidildiğini belirtiyor. İlave tren biletlerinin ise yarından itibaren online ve gişelerden satın alınabileceği bilgisini paylaşıyor.

Verilen bilgilere göre, ek hızlı tren seferleri için aşağıdaki saatlerde hareketler gerçekleşecektir:

Ankara-İstanbul hızlı tren seferi için Ankara'dan saat 11.50'de hareket edecek ve İstanbul'dan saat 17.10'da hareket edecektir.

Konya-İstanbul hızlı tren seferi için Konya'dan saat 10.30'da hareket edecek ve İstanbul'dan saat 18.05'te hareket edecektir.

Ankara-Sivas hızlı tren seferi için Ankara'dan saat 09.40'ta hareket edecek ve Sivas'tan saat 11.50'de hareket edecektir.

Bayramda il değiştirecek olanlara yönelik önemli bir duyuru yapıldı. Tren seferleri için alınan flaş kararla birlikte, seyahat edecek kişilere kolaylık sağlanacak. Bayram tatili sürecinde il değiştirecek olanlar, tren seferlerini tercih etmeleri durumunda avantajlı bir seçenek bulacaklar.

Bu kararla birlikte, tren seferlerindeki kapasite artırılacak ve ek seferler düzenlenecektir. Böylece, bayram tatili sürecinde yoğunluğun daha iyi yönetilmesi ve seyahat edenlerin rahat bir şekilde hedeflerine ulaşmaları hedeflenmektedir.

Tren seferlerini kullanacak olanlar, seyahat tarihlerini ve istedikleri güzergahı belirlemeleri gerekmektedir. Daha fazla bilgi ve rezervasyon işlemleri için ilgili tren istasyonları veya resmi kaynaklar takip edilmelidir. Böylece, bayramda il değiştirecek olanlar, tren seferleri sayesinde daha konforlu ve güvenli bir yolculuk deneyimi yaşayabilecekler.