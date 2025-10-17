BBDSO'da Beethoven Gecesi: Niklas Benjamin Hoffmann ve Can Çakmur

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Merinos AKKM'de konserde şef Niklas Benjamin Hoffmann ile piyanist Can Çakmur'un Beethoven performansını sundu.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 01:54
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 01:54
BBDSO'da Beethoven Gecesi: Niklas Benjamin Hoffmann ve Can Çakmur

BBDSO'da Beethoven Gecesi: Niklas Benjamin Hoffmann ve Can Çakmur

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlenen periyodik konserde konuk şef Niklas Benjamin Hoffmann'ı ağırladı.

Konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM)'nde gerçekleştirildi.

Program ve Performans

Piyanist Can Çakmur, Beethoven'dan "Piyano Konçertosu No.4" ve "Senfoni No.4" eserlerini BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Hoffmann ve Çakmur'un performansı, müzikseverlerin beğenisini topladı.

Konser sonunda solist, şef ve orkestra uzun süre alkışlandı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlenen periyodik konserde şef Niklas...

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlenen periyodik konserde şef Niklas Benjamin Hoffmann'ı ağırladı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlenen periyodik konserde şef Niklas...

İLGİLİ HABERLER

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Devlet Opera ve Balesi, Amasya'da 'Doktor Mucize' Operasını Sahneledi
2
Zeki Müren'in Gözlüğü ve El Yazısı Şarkı Sözleri Antalya'da Sergileniyor
3
12 Punto 2025'te Ödüller Sahiplerini Buldu
4
Eskişehir'de Yöresel Kahvaltılıklar Tanıtıldı
5
Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak
6
Esra Tuna: Oto Boyacılıkta Kadın Gücüyle Büyüyen Bir Başarı Hikayesi
7
Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?