BBDSO'da Beethoven Gecesi: Niklas Benjamin Hoffmann ve Can Çakmur
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlenen periyodik konserde konuk şef Niklas Benjamin Hoffmann'ı ağırladı.
Konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM)'nde gerçekleştirildi.
Program ve Performans
Piyanist Can Çakmur, Beethoven'dan "Piyano Konçertosu No.4" ve "Senfoni No.4" eserlerini BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Hoffmann ve Çakmur'un performansı, müzikseverlerin beğenisini topladı.
Konser sonunda solist, şef ve orkestra uzun süre alkışlandı.
