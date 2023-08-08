Bedelli askerlikte yeni dönem! Milyonlarca kişiyi etkileyecek flaş karar çıktı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama üzerine bedelli askerlik konusunda ki düzenlemeler duyuruldu. Tüm detaylar Resmi Gazete'de yayımlanırken özellikle yoklama kaçakları, bakaya gibi durumlar düzenlemeye gidildi.

BEDELLİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ

Askerli çağına gelen yükümlülerden fiili askerlik hizmetine başlamamış, askerliği elverişli raporu alan daha önce kura ya da sınıflandırma işlemi üzerinden bu haklardan yararlanan olma şartıyla beraber iki ay içinde kanunda belirlenen tutarı peşin ödeyenler bu haktan faydalanabilir.





Yoklama kaçağı olmayan kişiler ise e devlet üzerinden ya da şubelere giderek başvurularda bulunabilir. Kaçak, saklı ve bakayaların ise başvuruları yalnızca askerlik şubelerinden alınabilir. İki aylık süre içerisinde ödeme almayanlar ise kura ya da sınıflandırma durumundan önce başvuru şartlarına uymaları durumunda bedelli askerlik üzerinden tekrar müracaat edebilecek.

Bedelli askerlikten faydalanabilecek olanların sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile işbirliği halinde olunarak Bakanlık kontrol edilecek. Bunların temel askerlik hizmetini yapacakları birlikler ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Bakanlığa belirtilecek.