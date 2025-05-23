Bedia Akartürk Halk Eğitim Merkezi Korosuna Şeflik Yaptı

Bedia Akartürk'ten Unutulmaz Konser

Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerlerinin düzenlediği yıl sonu konserinde şeflik yaptı. Akartürk'ün önderliğinde sahne alan koro, Ödemiş Belediye Kültür Merkezi'nde izleyicilere muhteşem bir performans sundu.

84 yaşındaki Akartürk, konser sırasında kendisi de türküler seslendirdi. 68 yıllık sanat kariyerine dair duygularını paylaşarak, "Kursiyerlerimiz benim türkülerimi okudu. Ben de zaman zaman onlara eşlik ettim, türkülerimi seslendirdim. İnşallah önümüzdeki kış aylarında, 3. kurs döneminde yeni kursiyerlerin hocası olarak sanat çalışmalarımı sürdürmek istiyorum," ifadelerini kullandı.

Konser sonunda, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Akartürk'e plaket takdim ederek, onun sanatını ve katkılarını onurlandırdı.

Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerlerinin konserinde şeflik yaptı. Akartürk'ün sezon boyunca ders verdiği koro, Ödemiş Belediye Kültür Merkezi'nde yıl sonu konserine çıktı. Koroyu yöneten 84 yaşındaki Akartürk, türküler de seslendirdi.

Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerlerinin konserinde şeflik yaptı. Akartürk'ün sezon boyunca ders verdiği koro, Ödemiş Belediye Kültür Merkezi'nde yıl sonu konserine çıktı. Koroyu yöneten 84 yaşındaki Akartürk, türküler de seslendirdi.