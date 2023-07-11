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Bekçi maaşı 26 bin TL'ye çıkınca bankacılar bakın ne yaptı! Bu kadarı kimsenin aklına gelmezdi

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Bekçi maaşı 26 bin TL'ye çıkınca bankacılar bakın ne yaptı! Bu kadarı kimsenin aklına gelmezdi
Son zamanların en popüler mesleklerinden olan bekçilik için yeni maaşlar belli oldu. 26 bin TL'yi geçen bekçi maaşları için yeni düzenleme yapıldı. İşte, bekçi olmak için yapılan şartlar ve tüm detaylar...

Türkiye'nin en çok karlı sektörlerinden olan bankacılıkta maaşlar enflasyonun çok altında kaldı. Üniversite mezunu 15 yıllık çalışanın maaşı 21 bin TL olurken gişe personeline ise 12 bin TL verileceği açıklandı. Bununla beraber popüler olan bekçiler ise 26 bin TL maaş alacağı belirlendi.

bekçi maaşları

Bankaların yüksek hedefleri doğrultusunda düşük maaş politikasından ötürü bir süredir eğitimli gişe personeli bulmakta zorluk çekildi. Gelen son zamlarla beraber çok sayıda genç bankacının istifa ettiği ve bekçi polis olmak için hazırlıklar yapıldığı öne sürüldü. 

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