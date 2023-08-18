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Belediye duyurdu: Bütün vatandaşlar katılabilecek! Eğlenceye doyacaksınız

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Belediye duyurdu: Bütün vatandaşlar katılabilecek! Eğlenceye doyacaksınız
Ankaralı gençlere müjde: Yeni festival takvimi belli oldu! Tüm detaylar haberimizde.

Ankara’da yaşayan ve eğlenmek isteyen vatandaşlar merakla festivallerin tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Belediye festival takvimini yayımladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

ANKARA FESTİVAL TAKVİMİ 

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların keyifli vakit geçirebilmek için araştırdığı yeni festival takvimini paylaştı. Birçok farklı etkinliğe imza atan belediye yaz günlerinde vatandaşların kafa dağıtmak ve eğlenmek için kendilerine uygun aktivite bulmalarına yardımcı olmaya devam ediyor. 

ankara belediyesi ücretsiz festival takvimini paylaştı

2023 senesi yaz konserleri son hız devam ederken ABB sosyal medya üzerinden Yaz Festivali programını da vatandaşlarla paylaştı. Belediye tarafından yapılan paylaşıma göre her yaştan vatandaşın katılıp keyifli vakit alabileceği festival ile ilgili şu açıklamalar yapıldı; ‘Yaz Festivali etkinliğimizde Türk Halk Müziği konserleri, Halk Oyunları gösterileri, Palyaço etkinlikleri ve gösteriler, Animasyonlar, Dönen salıncak ve etkinlikler yer alacak ve pamuk şeker ikramı olacak. Bütün vatandaşımız festivalimize davetlidir.’

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