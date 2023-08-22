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Belediye duyurdu: Ücretsiz tatil başvuruları başlıyor! Tarihleri sakın kaçırmayın

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Belediye duyurdu: Ücretsiz tatil başvuruları başlıyor! Tarihleri sakın kaçırmayın
Vatandaşlar tatil fiyatlarının fahiş şekilde artması sebebiyle ne yapacağını düşünürken belediye müjdeli haberi verdi. Ücretsiz tatil başvuruları başlıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Vatandaşlar internet üzerinden uygun fiyatlı tatil araştırmaları yaparken bu haber ilaç gibi geldi! Ücretsiz tatil yapabileceksiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜCRETSİZ TATİL BAŞVURULARI BAŞLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yüzünü güldürecek haberleri paylaştı. Akçay Altınoluk tesislerinde Ankaralılar gezi, yüzme, spor aktiviteleri, amfi tiyatroda animasyon gösterileriyle eşsiz bir tatil yapabilecek. Yemek ve kalacak yer ise ücretsiz olarak temin edilecek. Kamp devam ederken Çanakkale- Gelibolu şehitliklerine, Altınoluk, Edremit, Ayvalık ve Asos'a gezi düzenlenecek. 

ücretsiz tatil başvuruları başladı

Aynı zamanda her akşam çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bildirilen haberlere göre birer hafta olarak düzenlenen iki gezi yapılacak. Başvurular 31 Ağustos tarihinde sona erecek. Belediyenin Akçay Altınoluk'ta olan tesislerinde açık büfe kahvaltı, öğle ve akşam yemeği her şey dahil ücretsiz olacak. Programdan ücretsiz faydalanabilmek için aktif şekilde muhtar görevini yapıyor olma şartı aranıyor. Ücretsiz tatil için sınırlı kontenjan olacak. Başvurular internet üzerinden ve 0312 507 18 66 ya da 0312 2097 numaralarından yapılabilecek. 

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