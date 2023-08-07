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Belediye gece yarısı müjdeyi verdi! O kişilere toplu taşıma ücretsiz oldu

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Belediye gece yarısı müjdeyi verdi! O kişilere toplu taşıma ücretsiz oldu
Siirt Belediye'si bir açıklama yaptı. 6 Ağustos Pazar, belirlenen kişilerin toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilecekleri bildirildi.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öğretmen alan bilgisi sınavının 6 Ağustos Pazar günü gerçekleştirileceği açıklandı. Bununla bağlantılı olarak Siirt Belediyesi belediye toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada sınav kağıtlarını ibraz edenlerin toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecekleri belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) 'Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi' uygulamasında adaylar, sınav giriş bileti ibraz ederek toplu taşıma otobüslerini ücretsiz kullanabilirler.

Siirt Belediyesi 6 Ağustos Pazar toplu taşıma ücretsiz

"6 Ağustos Pazar KPSS sınavına katılacak olanlar, Siirt Belediyesi'ne bağlı olan tüm toplu taşıma araçlarını ücret ödemeden kullanabilecekler. KPSS'ye katılan vatandaşların sınav yerine ulaşımını daha kolay ve konforlu hale getirmek için belediyeye ait otobüsler, 6 Ağustos Pazar günü ücretsiz çalışacak. KPSS'ye kayıtlı vatandaşlar, test formunu otobüs şoförüne göstererek belediye otobüslerini ücretsiz kullanabilirler."

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