Belediye müjdeyi verdi: Bu ilçeye metro hattı sonunda geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni metro hattıyla ilgili yüzleri güldüren haberi verdi. Artık bu ilçeye metro hattı geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ METRO HATTI AÇILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen müjdeye göre Natoyolu Dikimevi metro hattı için çalışmalar başlıyor. Proje değerlendirmeleri ihale komisyonu ve EBRD yetkilileri tarafından sağlanacak ve sonrasında listede olan firmalar ihaleye katılacak. İhale teklifleri sonrasında ikinci aşamaya geçilecek.





EBRD ve Fransız Kalkınma Ajansı ile kredi anlaşması imzalandı. Yeni proje için 11 şirketin ön başvuruda bulunduğu öğrenildi. Başvuru yapan şirketler Kalyon İnşaat, Kolin İnşaat, China Railway Tunnel Group, RMI Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat, Cengiz İnşaat, Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret, Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret, Gülermak Agir Sanayi İnşaat ve Taahhüt, Aga Enerji, Özgün İnşaat Taahhüt, Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi, Doğuş İnşaat ve Ticaret, Dillingham Construction International. Firmaların başvuruları değerlendirildikten sonra kısa liste oluşturulacak ve sonrasında ihale için teklifler alınacak. Sonrasında ihale sürecinin ikinci aşaması başlayacak ve en kısa sürede Dikimevi Natoyolu Metro Hattı için çalışmalar başlayacak.