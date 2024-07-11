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Belediyeye bekçi, temizlik personeli, şoför alımı! 18 yaş üzeri, KPSS şartı aranmıyor

Didim Belediyesi müjdeyi duyurdu! Personel alımı için gerekli koşullar haberimizde...

Yayın Tarihi: 11.07.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 18:31
Belediyeye bekçi, temizlik personeli, şoför alımı! 18 yaş üzeri, KPSS şartı aranmıyor

Didim Belediyesi tarafından kurulan şirket, çeşitli pozisyonlar için toplam 17 yeni personel alımı gerçekleştirecek. Alınacak personeller arasında bekçi, şoför, temizlik görevlisi, depocu, teknik personel ve çaycı gibi farklı alanlarda çalışacak kişiler yer alıyor. Şirket, geniş bir yelpazede iş imkanı sunarak farklı yetenek ve deneyimlere sahip adayları işe almayı hedefliyor. Bu pozisyonlar için başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş olması ve ilgili alanlarda en az 3 yıllık deneyime sahip olmaları gerekiyor.

Başvurular, e-posta yoluyla özgeçmiş (CV) gönderilerek yapılabilecek. Elden başvuru yapmak isteyen adayların, özgeçmişlerinin yanı sıra adli sicil kayıt belgelerini de yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Şirketin iletişim bilgileri ve başvuru adresi ise Didim Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:36/1 İtfaiye Binası olarak belirtilmiştir. Başvuruların son tarihi 31 Temmuz 2024 olarak açıklandı.

didim personel alımı

Çalışma koşulları haftada 45 saat vardiyalı sistemde olup, sözleşmeler geçici (belirli süreli) olarak yapılacaktır. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, daha fazla bilgi almak ve başvurularını iletmek için Gamze Erdoğan Aslan ile iletişime geçebilirler. Tüm pozisyonlar için gerekli deneyim ve nitelikler detaylı olarak belirlenmiş olup, başvuracak adayların belirtilen kriterlere uygun olması beklenmektedir.

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Belediyeye bekçi, temizlik personeli, şoför alımı! 18 yaş üzeri, KPSS şartı aranmıyor

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