Belediyeye deneyimli, deneyimsiz çok sayıda personel alımı! Başvuru için son 2 gün

İş arayanların imdadına koşan birçok kurum kuruluş gibi Bursa Belediyesi de işsiz vatandaş için yeni bir istihdam projesini hayata geçirdiklerini duyurdu. Detaylar haberimizde…







10 FARKLI BRANŞTAN YENİ PERSONEL ALIMLARI YAPILACAK! GÜNCEL BAŞVURULAR

BURFAŞ'ta çeşitli pozisyonlara personel alımı için başvurular başladı. Başvuru sürecini, koşullarını ve tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şirketi “BURFAŞ Bursa Park Bahçe Kültür ve Sosyal Hizmetler Turizm A.Ş.” yaz dönemi için farklı pozisyon ve lokasyonlarda işe alım yapacaklarını açıkladı. Toplam 49 pozisyon açık olup, başvurular 9 Haziran 2024 tarihine kadar kabul edilecektir.

Başvurular 9 Haziran 2024 tarihine kadar doğrudan BURFAŞ Genel Müdürlüğüne yapılacak. Adaylarla görüşmeler ayrıca hafta içi sabah 9'dan akşam 5'e kadar genel merkezde gerçekleştirilecek.

PERSONEL ALIMI YAPILACAK ÜNVANLAR

Aşçıbaşı, Aşçı, Garson & Komi, Barista, Bulaşıkçı ve Temizlik Personeli, Ocakçı, Aşçı Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı alımı başladı.

AÇIK POZİSYONLAR VE ŞARTLARI NELERDİR?

AŞÇIBAŞI (2 KİŞİ): Bursa ve Mudanya'ya şeflik yapacak 10 yıllık tecrübeye sahip şefler arıyoruz. Sezonluk şeflerin otel, restoran veya restoran mutfaklarında deneyim sahibi olması ve takım çalışması ruhuna sahip olması gerekir. Hijyen sertifikası ve usta eğitmen sertifikası tercih sebebidir.

AŞÇI (2 KİŞİ): En az 5 yıl tecrübeye sahip, otel, restoran veya restoran mutfağında çalışmış, tava, ızgara, haşlama yemeklerini bilen, hijyene, temizliğe, titizliğe dikkat eden, grup iş ahlakına sahip.

GARSON & KOMİ (21 KİŞİ): Bursa, Gemlik ve Mudanya'ya tahsis edilmek üzere toplam 21 adet sunucu alımı yapılacaktır. Hızlı ve yoğun bir ortamda çalışabilme becerisine sahip, dinamik, verimli, çözüm odaklı ve takım ruhuna sahip adaylara öncelik verilmektedir.

GARSON (3 KİŞİ): En az 2 yıl tecrübeye sahip olmalı ve iş güvenliği ve hijyeni, gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uygun olmalıdır.

BARİSTA (13 KİŞİ): En az lise mezunu olmak gerekiyor.

AŞÇI "BALIK USTASI":(2 Kişi) Tavada, ızgarada ve balık yemeklerinin yapımında en az 5 yıl deneyim ve deneyim gerektirir.

BULAŞIKÇI VE TEMİZLİK PERSONELİ (7 KİŞİ): Bursa ve Mudanya'da çalışacak 10 temizlikçi ve bulaşıkçı arıyoruz. Tecrübe gerektirmeyen pozisyonlar için temizlik sertifikası ve vardiyaya uyum aranmaktadır. Tercihen gıda sektöründe en az 2 yıl tecrübeye sahip.

OCAKÇI “ÇAYCI” (1 KİŞİ): Tercihen gıda sektöründe en az 2 yıl tecrübeye sahip olması gerekiyor.

AŞÇI YARDIMCISI (5 KİŞİ): Erkek olması, emekli olmaması ve usta öğreticilik belgesine sahip olması gerekmektedir.

GENEL MÜDÜR (1 KİŞİ): Lisans diplomasına sahip olmalı, seyahat kısıtlaması bulunmamalı ve diğer şartları karşılamalıdır.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (1 KİŞİ): Seyahat kısıtlaması olmaması, MS Office programına sahip olması ve diğer şartları taşıması gerekmektedir.

BURFAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Bursa, Gemlik ve Mudanya'ya tahsis edilmek üzere toplam 21 adet sunucu alımı yapılacaktır. Hızlı ve yoğun bir ortamda çalışabilme becerisine sahip, dinamik, verimli, çözüm odaklı ve takım ruhuna sahip adaylara öncelik verilmektedir.