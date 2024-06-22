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Belediyeye KPSS şartsız 18 yaş üzeri personel alımı! Belgesini getiren işi kapacak

Belediye birçok kadro için yeni personel alımı yapacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.06.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 07:43
Belediyeye KPSS şartsız 18 yaş üzeri personel alımı! Belgesini getiren işi kapacak

Belediye bünyesine personel alımları başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BELEDİYE YENİ PERSONEL ALIMLARI

Belediye tarafından yapılan son duyurulara göre İnşaat Mühendisi, Şehir Planlayıcı, Mimar, Kamyon Şoförü, Kepçe Operatörü kadroları için alım yapılacak. Başvurular 24 Haziran tarihinde sona erecek. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması, adli sicil kaydının temiz olması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, 

yeni personel alımları

görevini devamlı yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması gerekiyor. Başvuru yapacak adayların kimlik kartı fotokopisi, 7 tane vesikalık fotoğraf, adli sicil belgesi, sağlık raporu ve güvenlik soruşturma arşiv formunu ibraz etmeleri gerekiyor. Başvurular 24 Haziran tarihine kadar GEMTAŞ Gemlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Eşref Dinçer Mahallesi Irmak Sokak No 147/A Gemlik Bursa adresine şahsen yapılabilecek. 

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