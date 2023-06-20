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Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde yaşanan ölümle ilgili iddianamede ceza talepleri açıklandı

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Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde yaşanan ölümle ilgili iddianamede ceza talepleri açıklandı
Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptıran ve işlemin ardından hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, sanıkların ceza talepleri açıklandı.

Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde yaşanan ölümle ilgili iddianamede ceza talepleri açıklandı

Beylikdüzü'nde yer alan bir güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptıran Kübra Boyraz, işlemin ardından fenalaşmış ve hastanede yaşamını yitirmişti. Hazırlanan iddianamede, pratisyen hekim Öner Özsoyeri'nin 12 yıla kadar hapsi istenirken, doktor olmadığı halde enjekte işlemini yapmış olduğu öne sürülen Erdal Doğruya'nın ise 17 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Diğer iki sanık Ömer Elmalı ve Bülent Bostancı'nın ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

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Yaşam
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