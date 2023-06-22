Beyşehir'de Meydana Gelen Trafik Kazasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza Detayları

22 Mayıs Pazartesi günü Beyşehir-Isparta karayolunda gerçekleşen trafik kazasında Emre Erdoğan'ın (21) kullanmış olduğu minibüs, karşı yönden gelen Şaban K. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile minibüste yolcu olarak yer alan Mevlüt Ağar, kamyonette yer alan sürücünün babası İsa ve annesi Gülay Erdoğan yaralandı. Ağır yaralı olan İsa ve Gülay Erdoğan hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Oğulları Emre Erdoğan ise 5 günün ardından Konya'da hayatını kaybetti. Ayrıca, kazada ağır yaralanan Mevlüt Ağar da tedavi altında olduğu Konya'daki hastanede hayata tutunamadı. Kazadan 1 ay sonra Mevlüt Ağar'ın da hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Defin İşlemi

Kazada hayatını kaybeden Mevlüt Ağar, doğum yeri olan Beyşehir'in Karaali Mahallesi'nde bugün ikindi vakti kılınan namazın ardından defnedildi.