Beyşehir'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 2. kilometresinde yeni Konya-Antalya çevre yolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında, A.İ. yönetimindeki 07 ATK 711 plakalı otomobil, T.B. idaresindeki 32 UC 222 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 07 ATK 711 plakalı araç refüje devrilerek yan yattı. Olay yerine polis, jandarma ve trafik ekipleri sevk edilirken, kazada sürücüler ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.