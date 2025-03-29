Bilecik'te 6 Asırlık Şeker Atma Geleneği Yaşatılıyor

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyünde, 6 asırlık gelenek olan "şeker atma" merasimi devam ediyor. Köy meydanında bir araya gelen çocuklar, sandalyelere oturarak şeker topladılar.

Bayram Arifesinde Coşku

İnhisar'a yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 250 kişinin yaşadığı köyde her yıl arife günlerinde düzenlenen gelenek için önce ikindi namazı kılındı. Namaz sonrası, İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin ve Belediye Başkanı Nihal Arslan gibi büyükler, çocuklara şeker ve çikolata dağıttı.

Şeker atma merasiminden sonra köy sakinleri, mezarlığa giderek Kur'an-ı Kerim okuyup, ebediyete intikal eden yakınları için dua ettiler.

Gelenek Devam Ediyor

Köy muhtarı Gürol Emir, geleneklerinin 6 asırdır devam ettiğini belirterek, "Bu geleneği Ramazan ve Kurban Bayramlarının arifesinde yaşatıyoruz. Biz var oldukça, çocuklarımız var oldukça bu gelenek sürecek." dedi.

Ankara'dan gelen Osman Aydemir, geleneklerin yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımız mutlu olursa, geleceğimizde güzel olur." şeklinde ifade etti.

Memleketine gelen Halil Mecit ise, "Arife günü yaptığımız şeker atma geleneği bizleri daha çok mutlu ediyor. Bu adet inşallah devam eder." diyerek, bu geleneğin önemini vurguladı.

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyünde 6 asırlık geleneğini sürdüren çocuklar, köy meydanında sandalyelere oturup şeker topladı.

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyünde 6 asırlık geleneğini sürdüren çocuklar, köy meydanında sandalyelere oturup şeker topladı.