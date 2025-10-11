Bilecik'te 8. Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Bilecik'te 8'inci Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali Coşkusu

Yöresel lezzet ve tarımsal tanıtım öne çıktı

Merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde düzenlenen festival, bu yıl 8'inci kez gerçekleştirildi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Program kapsamında "en iyi kestane kabağı yarışması" düzenlendi, ardından halk oyunları gösterileri sunuldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, konuşmasında Kızıldamlar'ın kentin tarımsal zenginliğine katkı sağlayan köylerden biri olduğunu vurguladı. Sözer, bölgedeki 600 dekar arazide yılda ortalama 1300 ton kestane kabağı üretildiğini belirterek, "Bu rakam yalnızca tarımsal bir veri değil alın terinin ve emeğin somut bir göstergesidir. Kestane kabağı artık Kızıldamlar'ın bir ürünü olmaktan çıkmış, köyümüzün simgesi, Bilecik'in markası haline gelmiştir." dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ise Kızıldamlar'ın emeğin ve doğanın uyumuyla büyüyen kestane kabağının ilin ruhunu yansıtan en güzel sembollerden biri olduğunu belirtti. Subaşı, "Bir toplum, toprağına ve üreticisine sahip çıktığı sürece ayakta kalır. Tarımsal üretim sadece ekonomik bir faaliyet değil aynı zamanda yaşam kültürüdür, birlik duygusudur." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Kızıldamlar köyü Muhtarı Metin Gezen de katılımcılara hitap etti. Organizasyon, kabak soyma yarışması, kabak tatlısı ikramı ve yapılan dualarla sona erdi.

Bilecik'te, bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali düzenlendi. Festivalde "kabak soyma yarışması" yapıldı.