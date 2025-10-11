Bilecik'te 8. Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Bilecik'te 8. Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali yarışmalar, halk oyunları ve konuşmalarla düzenlendi; bölgede yıllık 1300 ton üretim yapılıyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 15:31
Bilecik'te 8. Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Bilecik'te 8'inci Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali Coşkusu

Yöresel lezzet ve tarımsal tanıtım öne çıktı

Merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde düzenlenen festival, bu yıl 8'inci kez gerçekleştirildi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Program kapsamında "en iyi kestane kabağı yarışması" düzenlendi, ardından halk oyunları gösterileri sunuldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, konuşmasında Kızıldamlar'ın kentin tarımsal zenginliğine katkı sağlayan köylerden biri olduğunu vurguladı. Sözer, bölgedeki 600 dekar arazide yılda ortalama 1300 ton kestane kabağı üretildiğini belirterek, "Bu rakam yalnızca tarımsal bir veri değil alın terinin ve emeğin somut bir göstergesidir. Kestane kabağı artık Kızıldamlar'ın bir ürünü olmaktan çıkmış, köyümüzün simgesi, Bilecik'in markası haline gelmiştir." dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ise Kızıldamlar'ın emeğin ve doğanın uyumuyla büyüyen kestane kabağının ilin ruhunu yansıtan en güzel sembollerden biri olduğunu belirtti. Subaşı, "Bir toplum, toprağına ve üreticisine sahip çıktığı sürece ayakta kalır. Tarımsal üretim sadece ekonomik bir faaliyet değil aynı zamanda yaşam kültürüdür, birlik duygusudur." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Kızıldamlar köyü Muhtarı Metin Gezen de katılımcılara hitap etti. Organizasyon, kabak soyma yarışması, kabak tatlısı ikramı ve yapılan dualarla sona erdi.

Bilecik'te, bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali düzenlendi....

Bilecik'te, bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali düzenlendi. Festivalde "kabak soyma yarışması" yapıldı.

Bilecik'te, bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali düzenlendi....

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antakya Antik Hipodromunda Kazılar Sürüyor: Spina ve Mozaikler Gün Yüzüne Çıkarıldı
2
Bilecik'te 8. Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali Coşkuyla Gerçekleşti
3
9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 'Kuşaktan Kuşağa' Temasıyla Sürüyor
4
Antalya'da 10. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali'nde 'İnsanlık Hali' ve Canlı Heykel
5
Mersin'de 7. Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali başladı
6
Küre'de Kara Yolu Kenarında 2 Ayı Yavrusu Bölge Sakinleri Tarafından Besleniyor
7
Aydilge'den Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Filistin'e Destek

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?