Bilecik'te Görme Engelliler Kılavuz Sürücüyle Tandem Bisikletle Pedal Çevirdi

Bilecik'te görme engelliler kılavuz sürücü eşliğinde tandem bisiklet sürdü

Altı Nokta Körler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, görme engelli katılımcılar iki kişilik tandem bisikletleri kılavuz sürücü eşliğinde kullandı. Etkinlik Osmangazi Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin akışı ve amaçları

Etkinlikte Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz kılavuz sürücü olarak yer aldı; dernek üyeleri Yavuz ile birlikte tandem bisikletle tur attı. Dernek Başkanı Çiler Kocaman, faaliyetle bireylerin farklılıklarıyla güçlenmesini sağlamayı ve algıları değiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kocaman, 'Kılavuz sürücümüz Bisikletliler Derneği İl Temsilcimiz ile belirli aralıklarla ben de kullanıyorum. Benim gibi bisiklet sürmek isteyen çok arkadaşımız var ama ilimizde sadece bir tane tandem bisiklet olduğu için arkadaşlarımız sıra beklemek durumunda kalıyor. Tandem bizim önümüzdeki rehber vasıtasıyla onunla aynı anda pedal çevirerek, ulaşımımızı sağlıyor. Böylece kişi bisiklete binme isteğine kavuşmuş oluyor. Görme engelli olmayanlar da tandem bisikleti tercih edebiliyor. Gören ve görmeyen bireyler olarak bir araya gelip bu bisikletlerle şehir içi ve şehirler arası gezilerle farkındalık oluşturmak istiyoruz. Tandem bisikletlerin artmasını arzu ediyoruz. Ne kadar çok tandem bisiklet demek bizler için güzel etkinlikler demek,' dedi.

Katılımcı görüşleri

Deniz Kobaklar bisikletin hem spor hem de stres atma aracı olduğunu belirterek, 'Doğuştan görme engelli değilim. Daha önceden bisiklet kullanıyordum. Geçmişte kullandığım bisiklet anılarımı tandem bisikletle tekrar hatırlamak güzel. Spor amaçlı ve sosyalleşmek için tandem bisiklet bizler için çok iyi,' diye konuştu.

Aysun Kobaklar, doğuştan görme engelli olduğunu belirterek pedal çevirdiğinde özgür hissettiğini ve bisiklet sporu yapabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Dernek temsilcisinin notları

Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz, engelli bireylerle pedal çevirmenin kendisi için ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti. Yavuz, tandem bisikleti imece usulüyle 2021'de aldıklarını belirterek, görme, zihinsel ve bedensel engellilerle bu bisikletleri kullandıklarını ve önemli günlerde farkındalık sürüşleri gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yavuz, birden fazla tandem bisikletin olması halinde pilot ve kılavuz arkadaşların daha fazla kişiye destek verebileceğini, sürüş sonrası katılımcıların teşekkür edip mutlu olduklarını dile getirdiklerini söyledi. Ayrıca hiç bisiklet kullanmamış kişilere önce tandemle başlanıp ardından tek başına sürüşün öğretildiğini belirtti.

Etkinlik, görme engelliler ile görme engelli olmayanların ortaklaşıp toplumsal farkındalık oluşturma hedefiyle gerçekleştirildi.