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Bilecik'te Kadınlar Kavurga Geleneğini Yaşatıyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kadınlar, kış aylarının vazgeçilmezi olan kavurga geleneğini imece usulü sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 11:33
Bilecik'te Kadınlar Kavurga Geleneğini Yaşatıyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyünde, kadınlar kış aylarında hazırlanan köklü geçmişe sahip "kavurga" adlı yiyeceği imece usulü ile hayata geçiriyor.

Gölpazarı'nın bu güzel köyünde, genç ve yaşlı kadınlar köy meydanında bir araya gelirken, ürettikleri buğdaydan elde ettikleri bulgur ve susamı değirmen taşında öğütüyorlar. Ardından mısır ekleyerek kavuruyorlar. Dibek taşında yaklaşık 1,5 saat tokmaklarla döverek un haline getirdikleri bu geleneksel yiyeceği, şekerle karıştırarak tüketiyorlar ve misafirlerine de ikram ediyorlar.

Kış aylarında dost meclislerinin vazgeçilmez yiyeceği olan kavurganın yapımında yardımlaşma ve dayanışma önemli bir rol oynamakta.

Türkülerle Eğlenerek Kavurga Hazırlıyorlar

Köy sakinlerinden 65 yaşındaki Meliha Üyük, AA muhabirine geçmişte büyüklerinin dibek taşında bulgur ve kavurga hazırladığını anlattı. Çocukluk ve gençlik dönemlerinde bu geleneğe destek verdiklerini ifade eden Üyük, şöyle konuştu:
"Kavurga esas kar yağarken dövülür. Kavurga veya bulgurluğu imece usulü yaparız, biraz güç isteyen bir iş. Tokmak her ne kadar fazla ağır olmasa da devamlı vurduğumuz için yoruluyoruz. Tokmakla döverken türküler ve maniler söyleyerek eğleniriz. Anneannem kışın kavurgayı soba başında çayla yerken masallar anlatırdı. Bu geleneğimiz bizim için bir kış çerezi niteliğinde."

55 yaşındaki Ayten Ergün ise doğup büyüdüğü köyünden hiç ayrılmadığını dile getirerek, "Susam, bulgur ve mısırın kendi üretimlerimizden olduğunu" belirtti. Ergün, "Yorucu bir süreç ama sonunda güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Bu lezzeti özellikle kışın misafirlerimize ikram etmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Köye 41 yıl önce gelin olarak gelen 58 yaşındaki Ayşe Arısoy ise geleneksel kavurganın köyün geçmişiyle bağını koruduğunu vurguladı. Arısoy, "Kavurga, kış aylarının sohbet yiyeceği. Geçmişten gelen bu mirasın bizden sonraki nesillere de aktarılmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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