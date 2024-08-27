Bim 27 Ağustos 2024 İndirimli Ürünler Kataloğu Yayımlandı: Temizlik Ürünlerinden Temel Tüketim Gıdalarına Yarı Yarıya İndiriim

Bim’in 27 Ağustos 2024 Salı aktüel kataloğu, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük ilgi görüyor. Fiyatlarda adeta bir indirim depremi yaratan katalog, özellikle temizlik ürünlerinden temel tüketim gıdalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. İhtiyaç listelerini hazırlayanlar için bu hafta Bim’de kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. Gelin, Bim Aktüel 27 Ağustos 2024 kataloğunda yer alan indirimli ürünleri ve kampanya detaylarını birlikte inceleyelim.

TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK FIRSATLAR

Bim 27 Ağustos 2024 kataloğunun ilk dikkat çeken indirim grubu, temizlik ve kişisel bakım ürünleri oluyor. Bu grupta yer alan ürünler, uygun fiyatlarıyla raflardaki yerini alırken, evinizin ve kişisel bakımınızın ihtiyaçlarını karşılamak için önemli fırsatlar sunuyor. İşte detaylar:

Bingo Toz Deterjan 10 Kg: Büyük aileler için ekonomik çözümler sunan Bingo Toz Deterjan, 10 kg’lık dev boyuyla sadece 299 TL’ye satışa sunuluyor. Bu fiyat, haftanın kaçırılmayacak fırsatlarından biri olarak öne çıkıyor.

Duru Şampuan 700 ml: Her yaştan kullanıcının favorisi olan Duru Şampuan, 700 ml’lik boyutuyla büyük bir indirimle sadece 34,75 TL. Önceki fiyatının 75 TL olduğunu düşünürsek, bu fırsat kaçırılmamalı.

Sleepy Bebek Bezi: Bebek bakımında güvenle tercih edilen Sleepy Bebek Bezi, 199 TL’lik fiyatıyla 3 farklı boyut seçeneğiyle sunuluyor. Bebeklerin konforu ve annelerin memnuniyeti bu indirimle bir araya geliyor.

Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 Litre: Derinlemesine temizlik için ideal olan Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı, 99,75 TL’ye düşen fiyatıyla ekonomik ve etkili bir çözüm sunuyor.

Yumoş Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml: Çamaşırlarınızın daha yumuşak ve hoş kokulu olmasını sağlayan Yumoş, konsantre formülüyle sadece 99,75 TL’ye satılıyor. Kalite ve uygun fiyat bir arada sunuluyor.

Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 Litre: Hijyenin olmazsa olmazı Domestos Ultra Çamaşır Suyu, 5 litrelik dev boyuyla 139,50 TL’ye raflarda. Ev temizliğinizde etkili sonuçlar almak için bu fırsatı kaçırmayın.

Maylo Tuvalet Kağıdı ve Kağıt Havlu: Maylo markasının tuvalet kağıdı ve kağıt havlularında da önemli indirimler var. Hijyen ve konforun yanı sıra bütçenizi koruyan bu ürünleri değerlendirin.





KİŞİSEL BAKIMDA ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER

Kişisel bakım grubu da Bim 27 Ağustos 2024 indirimlerinde dikkat çekici ürünler sunuyor. Diş macunundan yüz kremine kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünler, hem kaliteyi hem de uygun fiyatı bir arada sunuyor. İşte birkaç örnek:

Garnier Güneş Koruyuculu Ton Eşitleyici Yüz Kremi 40 ml: Yazın cildinizi korumak için ideal bir seçenek olan bu ürün, 199 TL’lik fiyatıyla indirim raflarında yer alıyor. Cilt tonunuzu eşitlerken güneşin zararlı etkilerinden de korunun.

Emily Saç Bakım Ürünleri: Emily markalı saç bakım ürünleri, Bim Aktüel Salı kataloğunda uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor. Saçlarınıza hak ettiği bakımı bu indirim fırsatıyla sağlayabilirsiniz.

TEMEL TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE KAÇIRILMAYACAK İNDİRİMLER

Bim 27 Ağustos 2024 kataloğunda temel tüketim ürünleri de geniş yer buluyor. Her evin ihtiyacı olan süt ürünlerinden şarküteri ürünlerine kadar birçok temel gıda ürünü, bu hafta indirimde. İşte detaylar:

Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr: Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan tost peyniri, 269 TL fiyatıyla bu hafta Bim raflarında. Lezzeti ve kalitesiyle bilinen Sek markası, uygun fiyat avantajıyla sunuluyor.

Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr: Aknaz markasının dilimli tost peyniri, 189 TL’lik fiyatıyla öne çıkıyor. Pratik kullanım sağlayan bu ürün, kahvaltılarınızda yer almayı hak ediyor.

Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr: Kaşar peyniri sevenler için Bim bu hafta 239 TL’lik fiyatla Binvezir markasını sunuyor. Hem lezzetli hem de ekonomik olan bu fırsat, kaçırılmamalı.

Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg: Yoğurt severler için Sek markasının 5 kg’lık yoğurdu, sadece 149 TL’ye raflarda yerini alıyor. Hem aileler hem de büyük tüketime ihtiyaç duyanlar için ideal.

Peysan Tam Yağlı Tava Peyniri 600 gr: Tava peyniri sevenler için Peysan’ın bu ürünü, 79,50 TL’ye sunuluyor. Sıcak ve lezzetli kahvaltılar için harika bir seçenek.

Kerem Biberli Taze Peynir 200 gr: Peynirde farklı lezzet arayanlar için Kerem’in biberli taze peyniri, 29,50 TL’lik fiyatıyla öne çıkıyor. Bu ürünü mutlaka denemelisiniz.

BİM AKTÜEL 27 AĞUSTOS 2024: GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ VE UYGUN FİYATLAR

Bim 27 Ağustos 2024 aktüel kataloğu, sadece temizlik ve temel gıda ürünlerinde değil, birçok farklı kategoride de indirim sunuyor. Haftanın fırsatlarını yakalamak ve ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamak için Bim’in bu kataloğunu incelemek oldukça faydalı olacak. Pirinç, bulgur, zeytin gibi temel gıda ürünlerinde de indirimler var. Bu ürünleri ve daha fazlasını kaçırmamak için 27 Ağustos’ta Bim’e uğrayın.

Bim, sunduğu bu fırsatlarla hem bütçenizi koruyor hem de kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunuyor. Daha fazla detay ve tüm indirimli ürünler için Bim’in resmi internet sitesi olan bim.com.tr adresini ziyaret edebilir, aktüel katalogların tamamını inceleyebilirsiniz. İndirimlerle dolu alışveriş günleri dileriz.