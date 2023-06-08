BİM'de yaz indirimleri başladı! Sadece 3 gün geçerli olacak: Bu ürünleri kaçıran pişman olur

BİM her hafta birbirinden indirimli ürünleri raflarına dizerken müşterilerin ilgisi ise gün geçtikçe artış gösteriyor. Salı ve cuma günleri satışa çıkacak ürünler yaza özel olarak raflarda yerini alacak. İşte, BİM 9 Haziran 2023 kataloğu haberimizde.