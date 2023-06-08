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BİM'de yaz indirimleri başladı! Sadece 3 gün geçerli olacak: Bu ürünleri kaçıran pişman olur

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BİM'de yaz indirimleri başladı! Sadece 3 gün geçerli olacak: Bu ürünleri kaçıran pişman olur
BİM her hafta birbirinden indirimli ürünleri raflarına dizerken müşterilerin ilgisi ise gün geçtikçe artış gösteriyor. Salı ve cuma günleri satışa çıkacak ürünler yaza özel olarak raflarda yerini alacak. İşte, BİM 9 Haziran 2023 kataloğu haberimizde.

Yaz aylarının gelmesiyle beraber ihtiyaçlarda farklılıklar yaşanırken BİM'den yaza özel indirimli ürünler geldi. Güneş kreminden, bronzlaştırıcıya kadar her şey uygun fiyatlı olarak sahibini bekliyor. BİM 9 Haziran 2023 aktüel ürünleri haberimizde yer almaktadır.

BİM 9 HAZİRAN 2023 KATALOĞU 

BİM 9 Haziran kataloğu

BİM yaza özel indirim

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