BİM'de yaz indirimleri başladı! Sadece 3 gün geçerli olacak: Bu ürünleri kaçıran pişman olur
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BİM her hafta birbirinden indirimli ürünleri raflarına dizerken müşterilerin ilgisi ise gün geçtikçe artış gösteriyor. Salı ve cuma günleri satışa çıkacak ürünler yaza özel olarak raflarda yerini alacak. İşte, BİM 9 Haziran 2023 kataloğu haberimizde.
Yaz aylarının gelmesiyle beraber ihtiyaçlarda farklılıklar yaşanırken BİM'den yaza özel indirimli ürünler geldi. Güneş kreminden, bronzlaştırıcıya kadar her şey uygun fiyatlı olarak sahibini bekliyor. BİM 9 Haziran 2023 aktüel ürünleri haberimizde yer almaktadır.
BİM 9 HAZİRAN 2023 KATALOĞU
Yaşam
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