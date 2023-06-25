Bingöl Gölü Yağmurların Ardından Canlandı: Kuşlar Geri Döndü

Türkiye'de turnaların nadir üreme noktalarından bir tanesi olan ayrı zamanda onlarca kuş türüne ev sahibi olan Bingöl gölü geçen yıl tamamen kurumuştu. Anını taşıyan Bingöl köyü sınırları içindeki son gölün kurumasıyla gölü ilk terk eden kuşlar oldu. Kuş cenneti şeklinde de anılan göl bu sene yağışların bol olmasıyla su tuttu. Şimdi ise başta turnalar olmak suretiyle misafirlerini bekliyor.

“Biz buraya kuş cenneti deriz”Bingöl köyü sakinlerinden Ahmet Çiçek, “Bingöl Gölü'nün zemini kil tabakadan oluştuğundan dolayı yağan yağmur ve kar sularını tutuyor. Eğer mevsimlerinde yağmur ve kar bol olursa gölümüz böyle harika bir görüntü oluşturuyor. Yağmurların faydasını dağlardan, otlardan, göllerden ve derelerden görüyoruz. Bingöl gölünde turnalarımız var, angutlar var. Kuş türlerinin çok olması nedeniyle biz buraya kuş cenneti deriz. Burası doğasıyla bizlere huzur veriyor. Biz isteriz ki hep böyle kaslın ancak yaz mevsiminde, sıcak havalarda çekiliyor. Bir dönem tamamen kurumuştu ve kuşlarda burayı terk etmişti” dedi.