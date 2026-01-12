Bingöl Şoförler Odası'nda 52 Yıl Sonra Değişim: Selahattin Alparslan Yeni Başkan

Bingöl Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda 52 yıllık dönem sona erdi

Selahattin Alparslan 433 oyla yeni başkan seçildi

Bingöl Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlık seçiminde yarım asrı aşkın süredir devam eden yönetim değişti. Oda binasında gerçekleştirilen genel kurulda, 52 yıldır başkanlık görevini yürüten Ali Bayram ile Selahattin Alparslan yarıştı.

Üyelerin yoğun katılımıyla ve demokratik ortamda gerçekleşen oylamada Selahattin Alparslan 433 oy alarak odanın yeni başkanı olurken, mevcut başkan Ali Bayram 234 oyda kaldı. Sonucun açıklanmasının ardından iki isim arasındaki kucaklaşma salonda alkışlarla karşılandı; seçim sürecinin saygı ve olgunluk içinde tamamlanması dikkat çekti.

Seçim sonrası konuşan yeni başkan Selahattin Alparslan:

"52 yıllık çınarımız Ali ağabeyle biz yarışmadık. Ali ağabey bizim büyüğümüzdür, değerimizdir, abimizdir. İnşallah onun tecrübelerinden de faydalanmak istiyoruz. Burada oy kullanan, bize oy veren, vermeyen herkesten Allah razı olsun. Demokrasi çatısı altında bir seçim oldu. Hepimize hayırlı olsun. Bize inananlar kazandı. İnşallah biz de onlar için gereken her şeyi yapacağız. Esnaflarımızın sesi olacağız"

52 yıl boyunca oda başkanlığı görevini sürdüren Ali Bayram'ın sözleri:

"Zaten 52 senedir Bingöllü beni bu işe layık gördü. Ben de onları mahcup etmedim. Bingöllüler de beni mahcup etmedi. Ben bütün Bingöllülere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşıma da her konuda tecrübelerimle elimden gelen desteği veririm. Burası oturmuş bir kurumdur. Hayırlı uğurlu olsun"

Böylece Bingöl Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda 52 yıl süren bir dönem son bulmuş, yeni yönetim süreci resmen başlamıştır.

