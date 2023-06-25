Bismil'deki Arazi Anlaşmazlığı Olayında Tutuklu Sayısı 13'e Yükseldi
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Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı, Serçeler köyünde yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Tutuklu sayısı 13'e yükseldi.
Bismil'deki Arazi Anlaşmazlığı Olayında Tutuklu Sayısı 13'e Yükseldi
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı, Serçeler köyünde yaşanan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Üç savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar yürütüldü. Bu çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 10 kişi jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı. Böylece tutuklu sayısı 13'e yükselmiş oldu. Daha önce gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü serbest kalmıştı.
Yaşam
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