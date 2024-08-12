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Bodrum Bale Festivali'nde 'Muhteşem Gatsby' İle Sanatseverler Buluşturuldu

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde 'Muhteşem Gatsby' balesi sahnelendi. Festival 3-22 Ağustos tarihlerinde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 01:35
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 01:59
Bodrum Bale Festivali'nde 'Muhteşem Gatsby' İle Sanatseverler Buluşturuldu

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bu yılki etkinlikte, klasik eserlerden biri olan 'Muhteşem Gatsby' balesi, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde sahnelendi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin Performansı

Festival, İş Bankası destekleri ile gerçekleştiriliyor ve 3-22 Ağustos tarihleri arasında devam ediyor. Mersin Devlet Opera ve Balesi, bu önemli eserle dönem ruhunu başarıyla yansıttı ve izleyicilere eşsiz bir görsel ve işitsel deneyim sundu.

Öne Çıkan Detaylar

Muhteşem Gatsby balesinin koreografi ve librettosunu Volkan Ersoy ve Armağan Davran üstlenirken, müzik düzenlemesi Aytuğ Ülgen'e ait. Eserin dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Nursun Ünlü ve ışık tasarımını ise Dursun Tarı Deniz yapmıştır.

Gelecek Performanslar

Artık bu akşam yine aynı sahnede Muhteşem Gatsby balesi sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 15 Ağustos'ta sahnelenecek olan müzik ve dans prodüksiyonu 'Güldestan' da festivale renk katacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 21'incisi...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Muhteşem Gatsby" balesi sahnelendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 21'incisi...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Muhteşem Gatsby" balesi sahnelendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 21'incisi...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Muhteşem Gatsby" balesi sahnelendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 21'incisi...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Muhteşem Gatsby" balesi sahnelendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 21'incisi...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Muhteşem Gatsby" balesi sahnelendi.

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