Bodrum'da yangın geri döndü! Ormanlık arazide yangın

Muğla Bodrum ilçesinde Umurça Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanın makilik bölümünde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye ulaşmaya çalışan yetkililer bölgeye karadan zorlukla ulaşırken, bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz ile çok sayıda destek itfaiye ve yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti.

Bölgedeki zorlu mücadeleye ilçede bulunan bazı inşaat firmaları beton mikserleriyle su taşıyarak destek verdi. Yangının çıktığı bölge yerleşim yerine oldukça yakın bir bölge olmasına rağmen, etkili ve hızlı müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre çıkan yangında yaklaşık olarak 1 hektarlık makilik alan zarar gördü.Yangının kontrol altına alınması ile soğutma çalışmaları başlatıldı.