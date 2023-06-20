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Boğazkent Sahilinde Hortum Oluştu

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Boğazkent Sahilinde Hortum Oluştu
Serik ilçesine bağlı Boğazkent sahilinde şiddetli rüzgar küçük çaplı hortum oluştu. Olay anı bir tatilcinin mobil cihaz kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Boğazkent sahilinde denize giren tatilciler, ansızın gelişen rüzgar hortumuyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Boğazkent Sahilinde Hortum Oluştu

Serik ilçesine bağlı Boğazkent sahilinde şiddetli rüzgar küçük çaplı hortum oluşturdu. Olay anı bir tatilcinin mobil cihaz kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Boğazkent sahilinde denize giren tatilciler, ansızın gelişen rüzgar hortumuyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Otelin sahilinde etkili olan hortum adeta kum fırtınası oluşturarak eşyalarını kurtarmaya çalışan tatilcilere zor anlar yaşattı. Kıyı şeridinde güçlü esen rüzgardan dolayı şezlonglar ve şemsiyeler savruldu, bazı tatilciler ise panik içinde kaçmaya çalıştı.

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