Boğazköy Müzesi'nde 3,500 Yıllık Demir Serüveni Sergiyle Yaşatılıyor

Boğazköy Müzesi'nde 'Hapalki: Demir' Sergisi

Anadolu'da demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini keşfetmek isteyenler için 'Hapalki: Demir' sergisi, Çorum'daki Boğazköy Müzesi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan 'Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi: Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk Projesi' çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

83 Demir Eserin Keşfi

Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş, bu serginin amacının demirin tarihsel gelişimi ve insanlık tarihine katkılarını anlatmak olduğunu belirtti. Uzun emekler sonucunda hazırlanan sergide, geçmişi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan 83 demir eser ziyarete sunulacak.

Çok Önemli Bilgiler Sunuluyor

İbiş, serginin demirin tarih sahnesindeki serüvenini gözler önüne serdiğini vurgulayarak, UNESCO Dünya Miras Alanları Listesi'nde bulunan Hattuşa Antik Kenti'nde 119 yıldır süren kazılardan elde edilen eşsiz eserlerin, ilk kez izleyicilerle buluştuğunu ifade etti.

Ayrıca, Boğazköy ve Alacahöyük müzeleri depolarında korunan demir ve çelikten üretilmiş eserlerden de seçkiler sergiye dahil edildi. Sergide 81 eser ilk kez sergilenecek.

Demirin Çok Yönlü Rolü

İbiş, sergide yer alan nesnelere bilgilendirici panolar ve görsellerin eklendiğini belirterek; demirin kökeni, tarihçesi, eski dillerdeki kullanımı, Hititler ve Hattiler’deki önemi, mitolojideki rolü, savaş gücüne etkisi ve toplumsal hayattaki yansımaları hakkında kapsamlı bilgiler sunulacağını aktardı.

Sergi Detayları

1 Ağustos'ta açılacak sergi, 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Cumhuriyetin 2. yüzyılında kültür ve sanatta daha ileriye' sloganıyla bu projeyi hayata geçirdi.

Anadolu'da demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini konu alan "Hapalki: Demir" sergisi, Çorum'da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi: Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk Projesi" kapsamında Hititlerin başkenti Hattuşa'da bulunan Boğazköy Müzesi'nde açılacak serginin hazırlıkları tamamlandı.

Anadolu'da demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini konu alan "Hapalki: Demir" sergisi, Çorum'da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi: Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk Projesi" kapsamında Hititlerin başkenti Hattuşa'da bulunan Boğazköy Müzesi'nde açılacak serginin hazırlıkları tamamlandı.