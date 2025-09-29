Bolşoy Bale ve Orkestrası İstanbul'da: Kuğu Gölü AKM'de

İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde iki perdeli gösteri büyük ilgi gördü

Bolşoy Bale ve Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Kuğu Gölü balesini Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneledi.

Gösteri iki perde olarak gerçekleştirildi ve özgün dekor ve kostümler seyirci karşısına çıkarıldı. Performans, Rus bale repertuvarının simgelerinden biri olarak öne çıktı.

Orkestra şefi Anton Grishanin yönetimindeki Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası eşliğinde sahnelenen eserin müziği, Pyotr Çaykovski tarafından Bolşoy Tiyatrosu için bestelendi. Eser ilk kez 1877 yılında seyirciyle buluştu.

Toplamda yaklaşık 350 dansçı, müzisyen ve teknik ekipten oluşan Bolşoy ekibi, gösterinin ardından yarın tekrar AKM'de Kuğu Gölü'nü sahneleyecek.

Bolşoy Bale ve Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "İstanbul Kültür Yolu Festivali" kapsamında "Kuğu Gölü" balesini sahneledi. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda iki perde olarak sahnelenen gösteri, özgün dekor ve kostümleriyle gerçekleştirildi.