Bolu, Ankara, İstanbul, Mersin, Kayseri ve diğer illere Bakanlık'tan uyarı! 1 hafta boyunca felaket yaşanacak

Bakan Özhaseki vatandaşlara önemli duyurular yaptı! Bir hafta boyunca etkisini gösterecek iller açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKAN ÖZHASEKİ DUYURDU

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları uyardı. Bakan 1 hafta sürecek rekor sıcaklıklarla ilgili uyarılar yaptı. Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi;





'Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Pazar günü itibariyle bir hafta boyu ülkemizde etkisini gösterecek sıcak havalara karşı vatandaşımızın tedbirli olması ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması gerekiyor.' Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre Ankara 33-38 derece arasında, İstanbul 28-29 derece arasında, İzmir 32-34 derece arasında, Kayseri 37-40 derece arasında, Adana 38-45 derece arasında ve mersin 36-43 derece arasında olacak.