Bolu'da Kuvvetli Yağış Hayatı Felç Etti

Bolu'da kuvvetli yağış bazı ilçelerde hayatı felç etti. Mudurnu ilçesine bağlı Avdullar ve Çamyurdu köyleri başta olmak suretiyle birçok köyde debisi yükselen dereler taştı. Mudurnu'nun bazı yolları adeta balçıkla kaplandı.

Göynük ve Mudurnu ilçelerinin sınırında yer alan Sülüklü Gölü'ne gitmekte olan yolda sağanak yağışın ardından heyelan gerçekleşti. Yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi. Heyelan sebebiyle Sülüklü Gölü'ne ulaşım kapandı. Yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Mudurnu-Taşkesti bağlantı yolunun yer aldığı mevkide de zeminin yumuşaması sebebiyle heyelan oluştu. Heyelan anı vatandaşın kamerasına da yansıdı.

Mudurnu'da yer alan Akyokuş köyünün de şebeke suyu hattı sağanak sebebiyle patladı. İl Özel İdaresi ekipleri Akyokuş köyünde çalışma başlattı. Kuvvetli yağış, Tavşansuyu köyündeki Özcan Çınar'a ait ekile bahçeye de zarar verdi.

Özcan Çınar, 'Biz hem doğayla mücadele ediyoruz hem doğayı kendimiz koruyalım diye uğraşıyoruz. Bahçem yaklaşık 1,5 dönümdü. Fasulyemiz, patateslerimiz vardı. Onlar da heba oldu' dedi.