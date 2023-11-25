Borcunu geri ödemeyen iller ortaya çıktı! Onlar ödeme gününde ipe un seriyor!

Türkiye genelinde kredilerin takibe dönüşüm oranının en düşük olduğu il Çankırı olurken takipteki alacak oranının en yüksek olduğu ilk ise yüzde 3,9 ile Konya. Konya’yı sırasıyla Diyarbakır, Mardin, Hakkari ve Adana takip ediyor.



22 ilde genel ortalama üzerinde Konya’da iki katından fazla yer alırken takipte olunan iller üzerinde en yüksek olduğu ilk 5 il Konya (%3,9), Diyarbakır (%3), Mardin (%2,4), Hakkari (%2,2) ve Adana (%2,2). Bu açıdan en iyi durumda olan il ise Çankırı. Bu il üzerinde araştırmayla takibe düşme oranı ise yüzde 0,59 olarak görüldü.





YÜKSEK TAKİBİ OLAN İLLER VE SEKTÖRLER

Afyonkarahisar’da turizm (yüzde 26,84),

Kars’ta tekstil (yüzde 24,07),

Yalova’da enerji (yüzde 22,51),

Kocaeli’nde enerji (yüzde 27,26),

Konya’da enerji (yüzde 19,49),

Kayseri’de turizm (yüzde 19,34)