Böreklik yufka, yoğurt, sosis ucuzladı! BİM'de bomba aktüel ürünler indirimi başladı

BİM Markette haftalık indirimler son hızıyla devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BİM MARKET İNDİRİM LİSTELERİ
Her hafta yaptığı indirimlerle müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Markette bu hafta geçerli olacak indirimler ve fiyatlar şu şekilde;
Yörükoglu Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL
İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL
Eker Probiyotik Yoğurt 900 g 44,50 TL
Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL
Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 219 TL
Peysan Tava Peyniri 600 g 79,50 TL
Altınkılıç Kaymaklı Lor Peyniri 400 g 47,50 TL
Sana Margarin Tereyağı Lezzeti 4x250 g 94.75 TL
Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg 49 TL
Türkiye Kalkınma Vakfı Süzme Çiçek Balı 850 g 149,75 TL
Pınar Elit Siyah Zeytin 291-350 adet/kg 129 TL
Senna 55 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV 12.999 TL
Senna 50 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV DG 22000 10.999 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL
Philips Air Fryer HD9650/90 5.999 TL
İp Kulplu, Baskılı Pencereli Maxi Hurç 49,50 TL
Mega Kutulu Hurç 105 TL
Geleneksel Reçel Çeşitleri 55 TL
Superfresh Mısır 1000 g 79 TL
Luppo Sandviç Kek 29,50 TL
Mega Hurç 69 TL
Akordion Maxi 32,50 TL
12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 32,50 TL
Mini Hurç 39,50 TL
Biscolata Mood Fındıklı Çikolata Kremalı Bisküvi 110 g 24,50 TL
Ülker Altınbaşak Labneli Sandviç Kraker 3x60 g 24,50 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü HI5920/20 4.499 TL
Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
Otomatik Çadır 2 kişilik 999 TL
Master Nut Kabuklu Antep Fıstığı 140 g 74,50 TL
Tadelle Sütlü Çikolata Kaplamalı Fındık Kremalı Gofret 5x35 g 35 TL
Biscolata Sütlü Çikolata Kaplı Çubuk Bisküvi 4x35 g 42,50 TL
Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL
Smart Drone 1.299 TL
Işıklı Paten 499 TL
Işıklı Mini Scooter 599 TL
Kaykay 299 TL
Katlanır Sehpa 349 TL
Buzluk Termos 1.399 TL
Musluklu Termos 299 TL
Büyük Buz Aküsü 59,50 TL
Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL
Termo Piknik Çantası 159 TL
Manolya Saksı 99 TL
Kemer Saksı 25 TL
Oyuncak Robota Dönüşen Hayvanlar 149 TL
Termo Piknik Çantası 139 TL
Bölmeli Tava 229 TL
Mangal Kömürü 99 TL
Pera Saksı 59 TL
Pera Balkon Askılı Saksı 49 TL
Altın Renkli Metal Saksı 109 TL
Sakura Saksı 39,50 TL
Sök Tak Kasalı Kamyon 199 TL
Küvette Bebek 99 TL
Kapri 175 TL
Şort 159 TL
Pijama Takımı 229 TL
Pike Kumaş Şort 129 TL
Pike Kumaş Kapri 129 TL
Sandalet 109 TL
Yüksek Taban Sandalet 99 TL
Yazma 62,50 TL
Flamlı Eşarp 62,50 TL
Düz Dikişsiz Bone 34,50 TL
Borosilikat Kupa 49,50 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 50 TL
Kaymaz Banyo Taburesi 59 TL
Derin Saklama/ Karıştırma Kabı 349 TL
Derin Saklama/ Karıştırma Kabı 279 TL
Cam Kupa 6'lı 99 TL
Cam Kesme Tablası 99 TL
Desenli 3'lü Meşrubat Bardağı 79 TL