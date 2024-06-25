Böreklik yufka, yoğurt, sosis ucuzladı! BİM'de bomba aktüel ürünler indirimi başladı

BİM Markette haftalık indirimler son hızıyla devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM MARKET İNDİRİM LİSTELERİ

Her hafta yaptığı indirimlerle müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Markette bu hafta geçerli olacak indirimler ve fiyatlar şu şekilde;





Yörükoglu Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL

İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL

Eker Probiyotik Yoğurt 900 g 44,50 TL

Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL

Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 219 TL

Peysan Tava Peyniri 600 g 79,50 TL

Altınkılıç Kaymaklı Lor Peyniri 400 g 47,50 TL

Sana Margarin Tereyağı Lezzeti 4x250 g 94.75 TL

Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg 49 TL

Türkiye Kalkınma Vakfı Süzme Çiçek Balı 850 g 149,75 TL

Pınar Elit Siyah Zeytin 291-350 adet/kg 129 TL

Senna 55 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV 12.999 TL

Senna 50 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV DG 22000 10.999 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

Philips Air Fryer HD9650/90 5.999 TL

İp Kulplu, Baskılı Pencereli Maxi Hurç 49,50 TL

Mega Kutulu Hurç 105 TL

Geleneksel Reçel Çeşitleri 55 TL

Superfresh Mısır 1000 g 79 TL

Luppo Sandviç Kek 29,50 TL

Mega Hurç 69 TL

Akordion Maxi 32,50 TL

12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 32,50 TL

Mini Hurç 39,50 TL

Biscolata Mood Fındıklı Çikolata Kremalı Bisküvi 110 g 24,50 TL

Ülker Altınbaşak Labneli Sandviç Kraker 3x60 g 24,50 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü HI5920/20 4.499 TL

Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

Otomatik Çadır 2 kişilik 999 TL

Master Nut Kabuklu Antep Fıstığı 140 g 74,50 TL

Tadelle Sütlü Çikolata Kaplamalı Fındık Kremalı Gofret 5x35 g 35 TL

Biscolata Sütlü Çikolata Kaplı Çubuk Bisküvi 4x35 g 42,50 TL

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL

Smart Drone 1.299 TL

Işıklı Paten 499 TL

Işıklı Mini Scooter 599 TL

Kaykay 299 TL

Katlanır Sehpa 349 TL

Buzluk Termos 1.399 TL

Musluklu Termos 299 TL

Büyük Buz Aküsü 59,50 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 299 TL

Termo Piknik Çantası 159 TL

Manolya Saksı 99 TL

Kemer Saksı 25 TL

Oyuncak Robota Dönüşen Hayvanlar 149 TL

Termo Piknik Çantası 139 TL

Bölmeli Tava 229 TL

Mangal Kömürü 99 TL

Pera Saksı 59 TL

Pera Balkon Askılı Saksı 49 TL

Altın Renkli Metal Saksı 109 TL

Sakura Saksı 39,50 TL

Sök Tak Kasalı Kamyon 199 TL

Küvette Bebek 99 TL

Kapri 175 TL

Şort 159 TL

Pijama Takımı 229 TL

Pike Kumaş Şort 129 TL

Pike Kumaş Kapri 129 TL

Sandalet 109 TL

Yüksek Taban Sandalet 99 TL

Yazma 62,50 TL

Flamlı Eşarp 62,50 TL

Düz Dikişsiz Bone 34,50 TL

Borosilikat Kupa 49,50 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 50 TL

Kaymaz Banyo Taburesi 59 TL

Derin Saklama/ Karıştırma Kabı 349 TL

Derin Saklama/ Karıştırma Kabı 279 TL

Cam Kupa 6'lı 99 TL

Cam Kesme Tablası 99 TL

Desenli 3'lü Meşrubat Bardağı 79 TL