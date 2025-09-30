BOTAV İlk 'Bodrum Altın Mozole Ödülleri'ni Yalıkavak'ta Verdi

BOTAV'ın ilk Bodrum Altın Mozole Ödülleri Yalıkavak'taki törende sahiplerine verildi; kültür, gastronomi, denizcilik ve sürdürülebilirlik gibi kategorilerde ödüller takdim edildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 14:04
Törene iş ve sanat dünyasından yoğun katılım

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Bodrum Altın Mozole Ödülleri, Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir otelde sahiplerine teslim edildi.

İş ve sanat dünyasından önemli isimlerin bir araya geldiği törende; kültür ve sanat, konaklama, gastronomi, denizcilik, başarılı sporcu, doğa ve sürdürülebilirlik ile eğlence gibi kategorilerde birçok kişi ve kuruma ödüller verildi.

Törende ayrıca ressam Devrim Erbil'e de özel bir ödül takdim edildi.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, BOTAV Yönetim Kurulu Üyesi Nurçe Erben Hakan ve BOTAV Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Uysal konuşma yaptı. Törenin sunuculuğunu televizyoncu ve sunucu Mesut Yar üstlendi.

BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, törende yaptığı konuşmada, ilk kez düzenlenen etkinlikte yıllardır Bodrum'un yaşamına, kültürel, sosyal ve ekonomik hayatına değer katmış işletmecileri, isimleri, insanları onurlandırmak istediklerini belirtti.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ve düzenlenen konserin ardından sona erdi.

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar