  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Böyle bir AVM'yi ilk kez göreceksiniz! Sadece Ankara'da bulunuyor: Tek bir şey satıyorlar

Böyle bir AVM'yi ilk kez göreceksiniz! Sadece Ankara'da bulunuyor: Tek bir şey satıyorlar

Yayınlanma:
Böyle bir AVM'yi ilk kez göreceksiniz! Sadece Ankara'da bulunuyor: Tek bir şey satıyorlar
Böyle bir AVM'yi ilk defa göreceksiniz! Sadece bu ürünü satıyorlar! Tüm detaylar haberimizde.

Ankara'da bulunan bu AVM'ye giden insanlar şoke oluyor! Koca AVM'de sadece bir ürün satıyorlar! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HERKESİ ŞAŞIRTAN AVM

Ankara'da 2019 senesinde kurulan ve Kahramankazan ilçesinde yer alan Et AVM ziyaretçilerin epey dikkatini çekiyor. Kazan Et Pazarı olarak bilinen AVM içinde birçok kasap, ızgaracı yer alıyor. Avrupa standartlarında inşa edildiği söylenen tesis ilk Et AVM olarak geçiyor. 2019 senesi Nisan ayından itibaren kullanıma açılan AVM temiz, hijyenik, modern ve yenilikçi olarak biliniyor. Et AVM içinde birçok farklı dükkan bulunuyor. Etin başkenti olarak bilinen Kazan ilçesinde Ahi Teşkilatlanması felsefesiyle ilerleyen Kazan AVM içinde yer alan kasaplar ve iletişim numaraları şu şekilde;

kazan et avm

-Şifa Et Kasabı 0555 145 59 06

-Onur Et Kasabı 0542 891 73 25

-Büyük Orhan Kasap 0538 626 59 65

-Akmanlar Kasap 0539 610 60 65

-Eşter Kasap 0536 066 99 95

AVM içinde yer alan yöresel dükkanlar ve iletişim numaraları şu şekilde;

-Mert Yöresel 0542 779 70 07

-Gerede Yöresel 0546 609 59 22

-Nida Yöresel 0538 304 38 84

-Divan Yöresel 0536 922 24 63

-Koca Yusuf Mandıracım 0536 426 97 71

Et AVM'de yer alan restoranlar da şu şekilde;

-Meşhur Şişci Cengiz 0544 587 19 66

-Ocakbaşı Bilal Usta 0505 400 76 08

-Kardeş Kafe 0532 455 60 68

Yaşam
İstanbul sokakları Afrika'ya döndü! Şehrin göbeğinde oluk oluk yayılıyorlar
İstanbul sokakları Afrika'ya döndü! Şehrin göbeğinde oluk oluk yayılıyorlar
El Nino Türkiye'yi vurmaya geliyor! 2 bölge için tehlike çanları çaldı
El Nino Türkiye'yi vurmaya geliyor! 2 bölge için tehlike çanları çaldı
5 il ve diğerlerinde cehennem sıcakları geliyor! Tarih verildi: Böyle doğal afet görülmedi
5 il ve diğerlerinde cehennem sıcakları geliyor! Tarih verildi: Böyle doğal afet görülmedi
Bu karar boşanmaları artırır! Eşinden habersiz bunu yapanların başı belada!
Bu karar boşanmaları artırır! Eşinden habersiz bunu yapanların başı belada!
Kışlıkların dolaptan çıkma vakti geldi! Yoğun kar yağışı için tarih açıklandı
Kışlıkların dolaptan çıkma vakti geldi! Yoğun kar yağışı için tarih açıklandı
Bu karışımı döktükten sonra saksılardan çiçek fışkıracak! Açmayan tek dal bile kalmayacak
Bu karışımı döktükten sonra saksılardan çiçek fışkıracak! Açmayan tek dal bile kalmayacak
Sivri sinek ısırıklarından bıkanlar hemen denesin! Evdeki tek ürünle artık onlar sizden kaçacak
Sivri sinek ısırıklarından bıkanlar hemen denesin! Evdeki tek ürünle artık onlar sizden kaçacak