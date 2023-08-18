Böyle bir mesaj görürseniz sakın tıklamayın! Tek tıkla 42 bin TL'si buhar oldu

''Ek Gelir İster Misiniz?'' Tuzaklarına Düşenler Mağdur Oldu: Sosyal Medya Dolandırıcılığına Dikkat!

Sosyal medya platformları üzerinden yayılan ''Evde otururken 15 dakika zaman ayırarak ek gelir elde etmek ister misiniz?'' gibi cazip teklifler, birçok kişinin mağdur olmasına neden oluyor. Merve T. adlı bir kadının başına gelen dolandırıcılık olayı, bu tür tuzaklara düşenlerin yaşadığı hayal kırıklığını bir kez daha gözler önüne serdi. İlk başta sayfayı ciddiye almayan Merve T., gönderilen linke tıkladıktan sonra yaklaşık yarım saat içinde 42 bin TL'sini kaybetti.

Dolandırıcılar, oyunun sonunda biriken yüksek meblağlı paraların cazibesini kullanarak insanları kandırıyor. Merve T., oyun sırasında kazandığı ve biriktiğini düşündüğü 112 bin TL'nin aslında bir dolandırıcılık tuzağı olduğunu fark etti. Mağdur kadın, benzer şekilde dolandırılan birçok kişi olduğunu ve birlikte hareket eden dolandırıcıların insanların maddi kayıplarına neden olduğunu ifade etti.

Sosyal medya üzerinden yayılan bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmak ve her türlü teklife kuşkuyla yaklaşmak büyük önem taşıyor. İnsanların maddi ve duygusal zararlardan korunması için güvenilir kaynaklardan gelen teklifleri dikkatlice değerlendirmeleri gerekiyor.





Sosyal Medya Dolandırıcıları Mağdurlarını Büyük Zarara Uğratıyor: Bir Kadının Hikayesi

Sosyal medyanın yaygın kullanımıyla birlikte, ''Kısa sürede ek gelir elde etmek ister misiniz?'' gibi çekici teklifler sunan dolandırıcılar, birçok insanın mağdur olmasına yol açıyor. CNN Türk'e konuşan Merve T., yaşadığı dolandırıcılık deneyimini paylaşarak diğer kişileri uyardı.

Merve T., sosyal medya platformunda dolaşırken karşısına çıkan ''Evinizde otururken 15 dakika zaman ayırarak ek gelir elde etmek ister misiniz?'' tarzındaki sayfayı ilk başta ciddiye almadığını belirtiyor. Ancak sayfada yapılan görüşmeler sonucunda kendisine uluslararası bir numara üzerinden link gönderiliyor ve nasıl üye olabileceği anlatılıyor. Oldukça profesyonel bir görünüme sahip olan bu dolandırıcılık şebekesi, Merve T.'nin güvenini kazanmayı başarıyor.

Merve T., başlangıçta 100 TL gibi küçük bir miktarla işlem yapmaya başlıyor. Kısa süre içinde bu miktar 500 TL'ye çıkıyor ve bu hızlı kazançlarına inanarak daha fazla para yatırmaya karar veriyor. Ancak işler beklediği gibi gitmiyor. Merve T. aslında bir bahis sitesinin içine çekilmiş olduğunun farkına varmıyor.

Bu hikaye, sosyal medya üzerinden gelen cazip ancak gerçekdışı tekliflere karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. İnsanların kolay para kazanma vaatlerine kanmadan önce mutlaka kaynakları araştırmaları, güvenilirliklerini sorgulamaları ve kuşkulu durumlarla karşılaştıklarında yetkililere başvurmaları önem arz ediyor.

İnternet Dolandırıcılarının Hedefindeki Mağdurlar Anlatıyor: ''Yarım Saatte 42 Bin Lira Gönderdim Kendilerine''

Sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık vakaları, her geçen gün daha fazla insanın mağduriyet yaşamasına neden oluyor. Bu tür vakaların en son mağdurlarından biri olan Merve T., yaşadığı deneyimi anlatarak insanları uyarıyor.

Merve T., sosyal medya platformunda rastladığı ''Evinizde otururken 15 dakika zaman ayırarak ek gelir elde etmek ister misiniz?'' şeklindeki teklifi başta ciddiye almadığını belirtiyor. Ancak bu tür tekliflerin ardında yatan dolandırıcılık yöntemlerinin ne kadar karmaşık olabileceğini anlatan Merve T., anlatımına devam ediyor.

İlk alışveriş deneyimi sonucunda 500 TL gibi bir miktarın hesabına geçmesi, Merve T.'yi bu teklifin gerçek olabileceğine inandırıyor. Ancak asıl tuhaflık, ''üçlü görev'' adını verdikleri bir çarkın devreye girmesiyle başlıyor. Bu çarkın nasıl işlediğini anlayamayan Merve T., beklemesi gerektiğini söyleniyor ve bu süreçte toplamda 42 bin lira gibi büyük bir miktarı hesaplarına yatırıyor.

Merve T., yaşadığı deneyimde psikolojik baskının da etkisi altında olduğunu belirtiyor. Oyun sonunda biriken yüklü miktardaki para cazip gelirken, bir anda kaybetmek istemiyor ve daha fazla para yatırma yoluna gidiyor. Ancak sonuç hüsran oluyor ve toplamda 112 bin lira gibi büyük bir kayıp yaşadığını ifade ediyor.

Merve T.'nin hikayesi, sosyal medya üzerinden gelen ek gelir vaatlerine karşı dikkatli olmanın ve acele kararlar vermek yerine kaynakları araştırmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. İnsanların, yüksek kazanç vaatlerine inanmadan önce sağduyulu davranmaları ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri büyük önem taşıyor.