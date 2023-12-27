Böyle indirim görülmedi! 135 TL'ye ayçiçek yağını duyan o marketin kapısına koşacak

Tarım Kredi Market'ten Ayçiçek Yağı Severlere Özel Büyük Fırsat!

Gıda fiyatlarının hızla arttığı bu günlerde, ayçiçek yağı alışverişi yapacak olan vatandaşlar için müjdeli bir haber var. Ayçiçek yağı fiyatları neredeyse altınla yarışırken, Tarım Kredi Market, yılın son indirim fırsatını sunuyor. Son 9 gün ve sınırlı sayıda ürün mevcut, bu fırsatı kaçırmamanız için size bir çağrı yapıyoruz!

Tarım Kredi Kooperatif Market, ayçiçek yağı fiyatlarında dev bir indirim kampanyası başlattı. Son zamanlarda artan fiyatlarla dikkat çeken ayçiçek yağı, Tarım Kredi'de beklenen düşüşle tüketicilere nefes aldırıyor. Kampanya 1 Ocak'ta sona erecek, bu süre zarfında ayçiçek yağı alışverişinizi yapabilirsiniz. Ancak aklınızda bulunsun, sadece 9 günlük bir süre kaldı!





5 litrelik ayçiçek yağı, Tarım Kredi Market raflarında şimdi sadece 135 TL'den satışa sunuldu. Aynı kampanya dahilinde 5 litrelik TMO Ayçiçek Yağı da yine 135 TL fiyat etiketiyle tüketicilere sunuluyor.

Tarım Kredi Kooperatif Market, ayçiçek yağı indirimine ek olarak sınırlı sayıda ürünü içeren cazip fiyatlar sunuyor. Ancak kampanya stoklarla sınırlı, bu nedenle acele etmek ve fırsatı kaçırmamak önemli. Tarım Kredi Market, ayrıca aralık ayı kampanyası kapsamında toz deterjan, çamaşır yumuşatıcısı, 5 kilogram toz şeker, zeytinyağı, peynir çeşitleri, tereyağı, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi yüzlerce üründe de hesaplı fiyatlar sunuyor. Ancak ürünler hızla tükeniyor, bu nedenle alışveriş yapmadan önce stok durumunu kontrol etmek önemli. Tarım Kredi Market, 31 Aralık tarihine kadar devam edecek bu indirim fırsatıyla tüketicilere ekonomik alışverişin kapılarını aralıyor.