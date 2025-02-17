Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Bozcaada Belediyesi, işçi maaşlarında yaptığı rekor artırımla Türkiye gündemine oturdu. En düşük maaş 63.000 TL oldu.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 18:24
Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Türkiye'de Bir İlk: Bozcaada Belediyesi'nden Rekor Zam

Bozcaada Belediyesi, işçi maaşlarına yaptığı görülmemiş %21 oranındaki zamla ülke gündeminde büyük yankı uyandırdı. Uzun süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucunda, Belediye-İş Sendikası ile tarihi bir anlaşmaya varılarak emekçilerin yüzü güldürüldü. Bu gelişme, Bozcaada Belediyesi'ni adeta 'emek başkenti' ilan ettirdi.

Emekçilere Umut Veren Maaş Artışları

Yeni anlaşmaya göre, Bozcaada Belediyesi'nde görevli kadrolu işçilerin en düşük maaşı net 52 bin TL olarak belirlenirken, ikramiyelerle birlikte bu rakam 63 bin TL'ye yükseldi. Bu miktarın, Türkiye belediyeleri arasında bir rekor olduğu ifade ediliyor.

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Şirket Personeline de Zam Yapıldı

Bozcaada Belediyesi, sadece kadrolu işçilere değil, şirket bünyesindeki çalışanlarına da önemli iyileştirmeler sağladı. Şirket personelinin en düşük maaşı 50 bin TL olarak belirlenirken, ikramiyelerle birlikte bu rakam 53 bin 800 TL'ye çıkıyor. Ayrıca, şirket bünyesindeki en yüksek maaş 70 bin 600 TL olarak duyuruldu. Yeni işe başlayacak personelin maaşı da 47 bin 700 TL (ikramiye dahil 51 bin 500 TL) olarak belirlendi.

Taşeron Çalışanlar için de İyileştirmeler

Bozcaada Belediyesi, taşeron çalışanlar için de önemli iyileştirmelere imza attı. Bu durum, belediyenin her kademedeki çalışanlarına adil bir ücret politikası uyguladığını gösteriyor.

Sendikadan Coşkulu Açıklama

Belediye-İş Sendikası temsilcileri, Rahmi Alkan ve Mehmet Akif Alan, anlaşmanın coşkusunu belediye önünde çektikleri fotoğrafla sosyal medyada paylaştı. Rahmi Alkan, "Bölgemizde bir ilke imza attık. Yine en güzelini biz yaptık" diyerek memnuniyeti dile getirdi.

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