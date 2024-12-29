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Bozdağ ve Gölcük Beyaz Gelinliğiyle İzmir’de Büyüledi

İzmir'in Bozdağ ve Gölcük mahallelerinde gerçekleşen kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüyerek ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 00:22
Bozdağ ve Gölcük Beyaz Gelinliğiyle İzmir’de Büyüledi

İzmir’in Kış Cenneti: Bozdağ ve Gölcük

İzmir’in turizm merkezlerinden Ödemiş’in Bozdağ ve Gölcük mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında, kayak merkezinin de bulunduğu 2 bin 157 rakımlı Bozdağ Mahallesi ile 1049 rakımlı gölüyle ünlü Gölcük Mahallesi beyaz örtüyle kaplandı.

Kar Dolu Bir Hafta Sonu

Hafta sonu tatili dolayısıyla bölgeye gelenler, muhteşem manzaraların tadını çıkardı. Gölcük Mahallesi esnafından Olgun Işlak, bu yıl kar yağışının erken geldiğini belirterek, "Bu sezon hareketli bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Yaşanan hareketlilikten son derece memnunuz," dedi. Ayrıca, önceki dönemde düşük olan göldeki su seviyesinin kar ve yağmur ile yükseldiğini ifade etti.

Ziyaretçilerden Yorumlar

Denizli’den gelen Aliye Karaoğlu, Gölcük Mahallesi’ndeki kar yağışının yoğunluğuyla eşsiz görüntüler yaşandığını vurguladı. Berra Yetik ise, "Burada kar yağışı yoğunluğunun yaşandığını duyunca geldik. Geçen yıl yağmıştı ama bu kadar değildi. Bu yıl kar topu oynayacak kadar kar var; yeni yıla bereketli bir şekilde giriyoruz," dedi.

Ulaşımda Tedbir Alınıyor

Öte yandan, yaşanan yoğunluk nedeniyle tarihi Birgi Mahallesi’nden Bozdağ Mahallesi’ne giden yol trafiğe kapatıldı. Karayolları ve belediye ekipleri de yolu açık tutmak için gerekli çalışmaları yürütüyor.

İzmir'in turizm merkezlerinden Ödemiş'in Bozdağ ve Gölcük mahallelerinde kar yağışı etkili...

İzmir'in turizm merkezlerinden Ödemiş'in Bozdağ ve Gölcük mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.

İzmir'in turizm merkezlerinden Ödemiş'in Bozdağ ve Gölcük mahallelerinde kar yağışı etkili...

İzmir'in turizm merkezlerinden Ödemiş'in Bozdağ ve Gölcük mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.

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